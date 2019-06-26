Трамп впевнений, що у разі початку війни з Іраном вона не триватиме довго



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Президент США Дональд Трамп

Трамп сподівається, що війни з Іраном не станеться, «але якщо станеться, то ми на дуже сильних позиціях»

Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

Про це він розповів в інтерв`ю телеканалу Fox Business.

«Сподіваюся, цього не станеться, але якщо станеться, то ми на дуже сильних позиціях», - наголосив Трамп.

Він додав, що про жодну відправку військового контингенту не йдеться.

«Я просто кажу, що якщо б таке сталося (військовий конфлікт - ред.), то воно б довго не тривало», - підсумував американський президент.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.