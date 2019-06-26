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    У світі

    Трамп впевнений, що у разі початку війни з Іраном вона не триватиме довго

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    Президент США Дональд Трамп - Трамп впевнений, що у разі початку війни з Іраном вона не триватиме довго
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп сподівається, що війни з Іраном не станеться, «але якщо станеться, то ми на дуже сильних позиціях»

    Президент США Дональд Трамп висловив переконання, що війна США з Іраном, у разі її початку, не триватиме довго, водночас нагадавши, що прагне уникнути військової конфронтації.

    Про це він розповів в інтерв`ю телеканалу Fox Business.

    «Сподіваюся, цього не станеться, але якщо станеться, то ми на дуже сильних позиціях», - наголосив Трамп.

    Він додав, що про жодну відправку військового контингенту не йдеться.

    «Я просто кажу, що якщо б таке сталося (військовий конфлікт - ред.), то воно б довго не тривало», - підсумував американський президент.

    Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів. 

    До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном. 

    Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

    Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном. 

    США Іран війна Дональд Трамп президент
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