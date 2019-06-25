Трамп погрожує Ірану знищенням



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Президент США Дональд Трамп

Іран очікує на потужну відповідь, яка в деяких випадках означатиме знищення в разі атаки хоч одного американського об'єкта

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану потужною відповіддю аж до знищення в разі будь-якої нової атаки проти Сполучених Штатів. Відповідну заяву американський лідер опублікував у вівторок, 25 червня, на своїй сторінці у Twitter.

«Будь-яка атака з боку Ірану стосовно будь-якої американської цілі буде зустрінута величезною і переважаючою силою. У деяких аспектах перевершальна сила означатиме знищення», - заявив він.

Трамп також заявив, що керівництво Ірану не розуміє слів «люб'язність» чи «співчуття».

«На жаль, вони розуміють лише силу і міць. А США зараз, безсумнівно, є найпотужнішою військовою силою у світі. Ми тільки за останні два роки інвестували $1,5 трлн», - зазначив Трамп.

Іранський народ безпричинно страждає через своїх керівників, які «витрачають усі свої гроші на терор», резюмував Трамп.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.