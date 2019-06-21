Американським літакам заборонили літати в повітряному просторі Ірану



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Раніше Іран збив американський безпілотник і заявив, що готовий до війни

Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Раніше саме в повітряному просторі Ормузької протоки іранські військові збили американський розвідувальний безпілотник Global Hawk.

Окремо управління цивільної авіації повідомило авіаперевізникам, що в момент збиття військового безпілотника США найближчий американський цивільний літак в цей час здійснював політ на відстані в 45 миль від місця інциденту. Відповідний маршрут активно використовується американськими авіаперевізниками для здійснення польотів до арабських країн Перської затоки.

Федеральне управління цивільної авіації США висловило свою стурбованість тим фактом, що Іран готовий застосовувати системи протиповітряної оборони в регіоні як показав випадок із безпілотником RQ-4 Global Hawk.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.