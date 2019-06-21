Пентагон показав на карті місце збиття американського безпілотника графіка



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Безпілотник RQ-4 Global Hawk

Безпілотник RQ-4 Global Hawk тримав дистанцію від Ірану не менше 34 км

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном. Про це пише ресурс The Military Times.

Передані дані мають підтвердити тезу Вашингтона, що Тегеран збив безпілотник RQ-4 Global Hawk над міжнародними водами Ормузької протоки. Додатковим аргументом на підтримку американської версії подій стало те, що уламки підбитого безпілотника впали в міжнародні води.

За даними Пентагону під час планового обльоту безпілотник RQ-4 Global Hawk не наближався до Ірану на відстань меншу ніж 34 км.

На думку американської сторони своїми діями Тегеран має намір поставити під сумнів місії із спостереження за ситуацією в районі Перської і Оманської заток, а також Ормузької протоки. Необхідність в посиленні спостереження стала актуальною після низки підозрілих атак на танкери в цій частині світового океану, за якими на думку США стоїть Іран.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударівпроти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.