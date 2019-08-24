Трамп вважає саміти G7 марнуванням часу, – CNN



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Президент США Дональд Трамп Фото: Getty Images

Двосторонні зустрічі корисніші, ніж саміт «Великої сімки» - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає проведення самітів «Великої сімки» марнуванням часу.

Про це він сказав у розмовах з прем’єр-міністром Японії Шіндзо Абе та президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє CNN.

«Президент США Дональд Трамп заявив, що після останніх двох самітів дійшов висновку: зустрічі G7 є марним витрачанням часу. Натомість американський президент вважає, що двосторонні зустрічі корисніші, ніж саміт «Великої сімки», бо на двосторонніх перемовинах можна обговорювати конкретні речі, а не проблеми довкілля», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що крім саміту Трамп готується до індивідуальних зустрічей з іншими лідерами, в тому числі з прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

Як повідомляли раніше, Трамп підтримує повернення Росії до «Великої вісімки». Пізніше Лондон та Берлін виступили проти цього. Що стосується Канади, то позиції МЗС цієї країни з російського питання залишається незмінною – критичною щодо Кремля.