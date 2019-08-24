Трамп прибув в Біарріц на саміт G7 (фото)



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Трамп з дружиною прилетіли на саміт до Франції

Трампа і його дружину зустріла почесна варта і делегація, в складі якої була посол США у Франції Джеймі Маккорт

Президент США Дональд Трамп разом з дружиною Меланією 24 серпня прилетів на власному літаку до Франції для того, щоб взяти участь в саміті G7.

Літак Трампа приземлився в аеропорту Біарріц в 13:03 за місцевим часом (14:03 за Києвом). Пряму трансляцію його зустрічі вело видання The Sun.

Трампа і його дружину зустріла почесна варта і делегація, в складі якої була посол США у Франції Джеймі Маккорт.

Після цього подружжя Трамп сіли в броньований автомобіль і поїхали.

Нагадаємо, саміт G7 стартує ввечері в суботу в місті Біарріц. Він триватиме до понеділка, 26 серпня.

До слова, на саміт вже прибули прем'єри Канади і Японії Джастін Трюдо і Сіндзо Абе.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску і закликав Європейський Союз виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до «Сімки» без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено, – окупації Криму та агресії на Донбасі.

Туск запевнив, що на саміті G7 24-26 серпня ЄС відстоюватиме озвучену Зеленським позицію.

Джерело: Страна.ua