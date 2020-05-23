Путін підписав закон про дистанційне голосування



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Закон дозволяє дистанційне голосування на виборах і референдумах усіх рівнів

Закон дозволяє використовувати портал держпослуг для збору підписів виборців

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, яким дозволено голосувати на виборах дистанційно.

Про це повідомляє DW.

Закон дозволяє дистанційне голосування на виборах і референдумах усіх рівнів. Текст цього документа опублікований на офіційному сайті правової інформації.

Можливість електронного голосування, а також голосування поштою передбачають поправки до законопроекту про внесення змін до статті 37 і 38 Федерального закону «Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації». Цей законопроект був ухвалений Держдумою 13 травня. 20 травня його схвалила Рада Федерації.

Крім іншого, закон дозволяє використовувати портал держпослуг для збору підписів виборців і відкладання виборів губернаторів в разі введення режиму надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 14 березня, президент Росії Володимир Путін підписав закон про поправки до Конституції, який дозволить йому знову брати участь у виборах глави держави. Наступна стадія затвердження поправок – схвалення Конституційного суду. Минулого тижня законопроект встигли схвалити Держдума і Рада Федерації, а також регіональні законодавчі збори.

Як повідомлялося, Путін зізнався, що боїться захворіти Covid-19.

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