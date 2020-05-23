У США зріє новий скандал. Демократи вимагають від Трампа пояснень щодо відправки апаратів ШВЛ до Росії



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Демократи направили лист Дональду Трампу з вимогою детально пояснити причини відправки в Росію апаратів штучної вентиляції легень

Демократи вважають, що кошти американських платників податків не можуть використовуватися для отримання політичної вигоди

Демократи в Палаті представників Конгресу США направили лист президентові країни Дональду Трампу з вимогою детально пояснити причини відправки в Росію апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це повідомляє The Hill.

«Ми глибоко стурбовані нещодавніми повідомленнями про те, що ви надаєте Росії вкрай важливі, необхідні для порятунку життів людей апарати ШВЛ, у той час як вони терміново необхідні в Сполучених Штатах для боротьби з кризою коронавірусу і порятунку життя американців», – наголошується в листі.

Автори листа вказали, що кошти американських платників податків, на які були куплені та доставлені за кордон апарати ШВЛ, не можуть використовуватися для отримання «політичної вигоди».

Демократи вимагали від Трампа до 4 червня надати інформацію щодо оцінки необхідності медичного постачання за кордон.

Раніше повідомлялося що, США пожертвують Росії 200 апаратів штучної вентиляції легенів після спалаху захворюваності Covid-19.

Нагадаємо, Байден розкритикував Трампа за рішення вийти з Угоди щодо відкритого неба.

Як повідомлялося, Трамп віддав $100 тисяч зарплати на боротьбу з Covid-19.

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