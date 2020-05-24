Трамп втрачає популярність серед християн, – ЗМІ



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Традиційно президент покладається на підтримку білих євангельських християн

Помічники Трампа розраховували, що підтримка вірян допоможе республіканцеві переобиратися на виборах

Помічники Дональда Трампа стурбовані зниженням популярності президента США серед послідовників християнських конфесій країни. Про це повідомила газета Politico.

Традиційно президент покладається на підтримку білих євангельських християн. Виборча кампанія американського лідера була звернена також і до прихильників інших протестантських течій, а також до католиків. Помічники Трампа розраховували, що підтримка вірян допоможе республіканцеві переобиратися на виборах в листопаді.

Однак останні опитування показують падіння популярності президента США в порівнянні з проведеними до пандемії дослідженнями серед білих євангельських християн приблизно на 11 процентних пунктів (п. п.), католиків – на 12 п. п., прихильників основних протестантських течій – на 18 п. п.

За даними видання, саме з метою зберегти підтримку релігійних консерваторів Трамп напередодні виступив із закликом відкрити всі культові споруди – церкви, мечеті та синагоги, – закриті в умовах пандемії коронавірусу.

«Губернаторам потрібно вчинити правильно і дозволити цим вкрай важливим культовим спорудам відкрити свої двері прямо зараз, впродовж цих вихідних. Якщо вони цього не зроблять, я піду в обхід губернаторів», – сказав американський лідер.

Нагадаємо, понад 5 млн 401 тис. людей інфікувалися коронавірусом від початку його поширення у світі.

Так за час пандемії було виявлено 5 401 612 випадків зараження. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта. При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

На даний момент активними хворими значаться 2 817 427 громадян, серед яких 53 540 пацієнтів – у важкому стані.