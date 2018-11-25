Трамп заявив, що «караван мігрантів» залишатиметься в Мексиці



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Мігранти залишатимуться на території Мексики до ухвалення судом рішення щодо їх прохання про притулок в США Фото: AP Photo / Rodrigo Abd

Вашингтон та Мехіко дійшли згоди щодо мігрантів на кордоні Мексики й США, повідомив американський президент Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що тисячі мігрантів з країн Центральної Америки, які перебувають тепер на кордоні Мексики й США, залишатимуться поки що в Мексиці. Вони перебуватимуть на мексиканській території, поки американські суди розглядатимуть у індивідуальному порядку їхні заяви на отримання притулку. Лише після ухвалення позитивного рішення, таких шукачів притулку впускатимуть на територію США.

«Всі залишатимуться в Мексиці», - написав Трамп ввечері суботи, 24 листопада, в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Раніше про схожу домовленість повідомляло видання The Washington Post. Посилаючись на слова мексиканського сенатора Ольги Санчес Кордеро, котра з 1 грудня обійматиме пост міністра внутрішніх справ Мексики, видання уточнювало, що поки що текст угоди ще не підписали. Планується, що окремі деталі цього договору ще обговорюватимуться, зазначало видання.

Натомість сама майбутній член мексиканського уряду заперечила в розмові з журналістами інформагенції Reuters існування такого договору. За словами Кордеро, сторони досі ведуть переговори щодо цієї ситуації. Майбутній уряд зможе укладати будь-які договори лише з моменту офіційного отримання повноважень, зазначила Ольга Санчес Кордеро.

Також вона виключила можливість проголошення Мексики «безпечною країною», про що раніше, посилаючись на неї, повідомляли журналісти The Washington Post. Такий крок дозволив би шукачам притулку з латиноамериканських країн залишатися в Мексиці.

Активісти та правозахисники вже давно застерігали від надання Мексиці такого статусу. На їхню думку, мексиканський уряд не може гарантувати безпеку шукачам притулку.

Нині на кордоні США з боку Мексики зібралося кілька тисяч мігрантів з Гондурасу, Сальвадору й Гватемали, які мають намір попросити політичного притулку в США.

Раніше Дональд Трамп звинуватив латиноамериканські країни в бездіяльності і пригрозив перекрити кордон з Мексикою.

Нагадаємо, міністерство оборони США отримало розпорядження про розміщення близько семи тисяч військових на кордоні з Мексикою для відповіді на виклики нацбезпеці, що несуть із собою каравани мігрантів.

Раніше «караван» біженців з Гондурасу, які покинули країну через бідність та злочинність і попрямували до Сполучених Штатів, за тиждень в дорозі вже дійшов до кордону Гватемали та Мексики. Не зважаючи на пропозиції притулку в Мексиці, більшість з мігрантів бажають продовжити шлях до США.

29 жовтня біженці з Центральної Америки штурмували кордон Мексики: один мігрант загинув.

Джерело: Deutsche Welle