Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою



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Мігранти на кордоні США та Мексики, архівне фото

Міноборони США отримало розпорядження про розміщення близько семи тисяч військових на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі необхідності кордон США з Мексикою буде закритий.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«Якщо з якоїсь причини це буде необхідно, ми закриємо наш південний кордон. Немає жодних шансів, що Сполучені Штати після десятиліть порушень будуть миритися з цією дорогою і небезпечною ситуацією!», - написав Трамп.

Він додав, що мігрантів на південному кордоні не допустять в США до тих пір поки «їх заявки не будуть прийняті в індивідуальному порядку в суді».

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 листопада 2018 р.

Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс підтвердив повідомлення про те, що розміщені на кордоні з Мексикою американські військовослужбовці отримали право застосовувати зброю для захисту співробітників митної служби від можливих нападів з боку мігрантів.

Нагадаємо, міністерство оборони США отримало розпорядження про розміщення близько семи тисяч військових на кордоні з Мексикою для відповіді на виклики нацбезпеці, що несуть із собою каравани мігрантів.

Раніше «караван» біженців з Гондурасу, які покинули країну через бідність та злочинність і попрямували до Сполучених Штатів, за тиждень в дорозі вже дійшов до кордону Гватемали та Мексики. Не зважаючи на пропозиції притулку в Мексиці, більшість з мігрантів бажають продовжити шлях до США.

29 жовтня біженці з Центральної Америки штурмували кордон Мексики: один мігрант загинув.

Також у США обмежать прийом біженців та допустять до країни у 2019 році не 45, а 30 тисяч.