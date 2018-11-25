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    У світі

    Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою

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    <span>Мігранти на кордоні США та Мексики, архівне фото</span> - Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою
    Мігранти на кордоні США та Мексики, архівне фото

    Міноборони США отримало розпорядження про розміщення близько семи тисяч військових на кордоні з Мексикою

    Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі необхідності кордон США з Мексикою буде закритий.

    Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Якщо з якоїсь причини це буде необхідно, ми закриємо наш південний кордон. Немає жодних шансів, що Сполучені Штати після десятиліть порушень будуть миритися з цією дорогою і небезпечною ситуацією!», - написав Трамп.

    Він додав, що мігрантів на південному кордоні не допустять в США до тих пір поки «їх заявки не будуть прийняті в індивідуальному порядку в суді».

    Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс підтвердив повідомлення про те, що розміщені на кордоні з Мексикою американські військовослужбовці отримали право застосовувати зброю для захисту співробітників митної служби від можливих нападів з боку мігрантів.

    Нагадаємо, міністерство оборони США отримало розпорядження про розміщення близько семи тисяч військових на кордоні з Мексикою для відповіді на виклики нацбезпеці, що несуть із собою каравани мігрантів.

    Раніше «караван» біженців з Гондурасу, які покинули країну через бідність та злочинність і попрямували до Сполучених Штатів, за тиждень в дорозі вже дійшов до кордону Гватемали та Мексики. Не зважаючи на пропозиції притулку в Мексиці, більшість з мігрантів бажають продовжити шлях до США.

    29 жовтня біженці з Центральної Америки штурмували кордон Мексики: один мігрант загинув.

    Також у США обмежать прийом біженців та допустять до країни у 2019 році не 45, а 30 тисяч.

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