Трамп пригрозив закрити кордон з Мексикою

Міноборони США отримало розпорядження про розміщення близько семи тисяч військових на кордоні з Мексикою

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі необхідності кордон США з Мексикою буде закритий.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

«Якщо з якоїсь причини це буде необхідно, ми закриємо наш південний кордон. Немає жодних шансів, що Сполучені Штати після десятиліть порушень будуть миритися з цією дорогою і небезпечною ситуацією!», - написав Трамп.

Він додав, що мігрантів на південному кордоні не допустять в США до тих пір поки «їх заявки не будуть прийняті в індивідуальному порядку в суді».

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore!