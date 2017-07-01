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    Трамп зустрівся з перебіжчиками з Північної Кореї

    Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу ситуації, в якій знаходиться народ Північної Кореї
    Президент США Дональд Трамп зустрівся в п'ятницю в Білому домі з перебіжчиками з Північної Кореї. В ході цієї зустрічі вісім перебіжчиків розповіли про свій досвід, включаючи тривалі тюремні ув'язнення в якості політичних в'язнів. Вони закликали Трампа переконати Китай відмовитися від практики повернення перебіжчиків назад в Північну Корею.
    • Сьогодні, 12:48
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    Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу ситуації, в якій знаходиться народ Північної Кореї

    Президент США Дональд Трамп зустрівся в п'ятницю в Білому домі з перебіжчиками з Північної Кореї.

    В ході цієї зустрічі вісім перебіжчиків розповіли про свій досвід, включаючи тривалі тюремні ув'язнення в якості політичних в'язнів. Вони закликали Трампа переконати Китай відмовитися від практики повернення перебіжчиків назад в Північну Корею.

    Трамп сказав, що протягом минулого року багато хто зумів втекти з Північної Кореї.

    Американський президент сказав також, що його адміністрація робить багато зусиль з метою пролити світло на ситуацію, що склалася.

    Джерело: NHK

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