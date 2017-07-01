Трамп зустрівся з перебіжчиками з Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу ситуації, в якій знаходиться народ Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп зустрівся в п'ятницю в Білому домі з перебіжчиками з Північної Кореї. В ході цієї зустрічі вісім перебіжчиків розповіли про свій досвід, включаючи тривалі тюремні ув'язнення в якості політичних в'язнів. Вони закликали Трампа переконати Китай відмовитися від практики повернення перебіжчиків назад в Північну Корею.



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Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу ситуації, в якій знаходиться народ Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп зустрівся в п'ятницю в Білому домі з перебіжчиками з Північної Кореї.

В ході цієї зустрічі вісім перебіжчиків розповіли про свій досвід, включаючи тривалі тюремні ув'язнення в якості політичних в'язнів. Вони закликали Трампа переконати Китай відмовитися від практики повернення перебіжчиків назад в Північну Корею.

Трамп сказав, що протягом минулого року багато хто зумів втекти з Північної Кореї.

Американський президент сказав також, що його адміністрація робить багато зусиль з метою пролити світло на ситуацію, що склалася.

Джерело: NHK