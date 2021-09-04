Третина видів дерев невдовзі може зникнути – дослідження

Причина – зміна клімату

Щонайменше 30% видів дерев у світі знаходиться під загрозою зникнення, зокрема, через зміну клімату. Про це повідомляє BBC.

Згідно з даними звіту лондонської благодійної організації Botanic Gardens Conservation International (BGCI) під загрозою зникнення дуби, магнолії та тропічні дерева.

За словами експертів, нині 17 500 видів дерев знаходяться під загрозою зникнення, що вдвічі перевищує кількість ссавців, птахів, земноводних і рептилій, яким також загрожує зникнення.

Саме тому вони закликають до вжиття невідкладних заходів для захисту дерев на тлі таких загроз, як вирубка лісів і зміна клімату.

«Ми маємо майже 60 000 видів дерев на планеті, і вперше ми знаємо, які з цих видів потребують заходів захисту для їхнього збереження, які найбільші загрози для них існують та де саме вони перебувають», – заявив доктор Малин Ріверс із BGCI.

Згідно зі звітом Міжурядової групи експертів із питань змін клімату (МГЕЗК), люди швидкими темпами змінюють клімат землі, й необхідно різко скоротити викиди шкідливих речовин в атмосферу, щоб утримати глобальну температуру в межах норм, установлених Паризькою кліматичною угодою.

Нагадаємо, проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні, тому країна потребує зрошення на більш ніж 2 мільйонах гектарів сільськогосподарських земель.

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