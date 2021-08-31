Зими не буде. Директор Укргідрометцентру розповів, як може змінитись клімат в Україні

Україна через підвищення середньорічної температури може залишитися без звичних нам зим

Українці можуть залишитись без снігу вже найближчі 20 років

В Україні за останні роки значно збільшилася середньорічна температура. Це може призвести до того, що вже через якихось два десятки років в Україні не буде зими. Про це в інтерв'ю Парламент.ua розказав директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Глобальне потепління, звісно, не могло оминути Україну. Скажу більше, наша держава належить до тих країн, в яких воно досить відчутно – середньорічна температура за останні кілька років збільшилась на 1,6-1,7 градуса Цельсія», – розказав фахіваць.

За його словами, щороку в Україні в середньому на 10-15 днів збільшується теплий літній період, а зимовий скорочується.

«Якщо все так і продовжуватиметься, то не виключено, що через 20-25 років зими в Україні взагалі не буде», – резюмував він.

Нагадаємо, раніше експерти розказали, як зміниться клімат України через 50 років.

Зокрема, за найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим.

За прогнозами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.

Зими загалом також стануть дещо теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.

Додамо, що проблеми глобальних змін клімату та руйнівних природних катаклізмів все гостріше стоять перед Європою та Україною зокрема. Нещодавно міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський розповів, як українцям варто готуватися до природних катаклізмів та які незворотні процеси загрожують нашій країні.

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