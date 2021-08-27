Стало відомо, які тварини першими зникнуть внаслідок танення льодовиків

Білі ведмеді зараз чи не в найбільшій небезпеці через кліматичні зміни

Зміна клімату загрожує багатьом тваринам Арктики та Антарктиди повним зникненням

Стрімке танення льодовиків на Північному та Південному полюсах Землі невдовзі може спричинити повне вимирання багатьох представників тваринного світу. Про це повідомляє hightech.fm.

Першими, хто може зникнути, є мешканці Антарктиди та Арктики. З птахів під загрозою опиняться практично всі види пінгвінів, а також буревісники та поморники. Також стрімке скорочення популяції і подальше вимирання може очікувати на тюленів, морських леопардів, морських слонів.

Арктика – місце проживання цілого ряду унікальних тварин: вівцебик, дикий північний олень, сніговий баран, білий ведмідь. Їм усім також загрожуватиме повне зникнення.

Щодо білих ведмедів, вони зараз перебувають у найбільшій небезпеці, оскільки при скороченні площі морського льоду, де ці тварини звикли полювати, вони змушені переходити на узбережжя, де їх кормова база значно менша. Для популяції дорослих самців смертність від голоду може вирости з 3-6% до 28-48%, якщо тривалість літнього сезону зросте з 120 до 180 днів.

Лемінги, моржі, сині кіти – існування кожного із цих видів також у прямій залежності від клімату та безпосереднього існування льодовиків.

Нагадаємо, проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише на півдні, а й у центральній Україні.

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