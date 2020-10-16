Науковці зафіксували в Атлантичному океані найвищу за 2900 років температуру води
Темпи і масштаби потепління вод Атлантичного океану протягом останніх кількох століть є безпрецедентними за всю історію спостережень
Температура води в Атлантичному океані неухильно підвищувалася як мінімум із XV століття
Атлантичний океан досяг найвищої температури за 2900 років.
Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, засвідчило, що недавнє потепління в Атлантиці було безпрецедентним за останні три тисячоліття.
Зазначається, що дослідження проводили вчені з університетів США і Канади.
Вони відстежили коливання температури в Атлантиці приблизно за 2900 років, вивчивши зразки льоду і відкладень у канадській Арктиці, на яку сильно впливають зміни температури поверхні Атлантичного моря.
Температура неухильно підвищувалася як мінімум із XV століття. Темпи і масштаби потепління за останні кілька століть є безпрецедентними за всю історію спостережень. Останнє десятиріччя було найтеплішим за останні 2900 років, зазначають учені.
У дослідженні йдеться, що причиною підвищення температури води пов’язане, зокрема, з глобальним потеплінням.
Науковці прогнозують, що подальше нагрівання океану може призвести до вимирання деяких видів підводних істот вже в найближчі десятиліття. Також це може стати причиною частіших катаклізмів, зокрема штормів та ураганів.
До слова, жовтень у Києві встановив черговий температурний рекорд.