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    У світі

    Науковці зафіксували в Атлантичному океані найвищу за 2900 років температуру води

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    <p>Темпи і масштаби потепління вод Атлантичного океану протягом останніх кількох століть є безпрецедентними за всю історію спостережень</p> - Науковці зафіксували в Атлантичному океані найвищу за 2900 років температуру води

    Темпи і масштаби потепління вод Атлантичного океану протягом останніх кількох століть є безпрецедентними за всю історію спостережень

    Температура води в Атлантичному океані неухильно підвищувалася як мінімум із XV століття

    Атлантичний океан досяг найвищої температури за 2900 років.

    Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, засвідчило, що недавнє потепління в Атлантиці було безпрецедентним за останні три тисячоліття.

    Зазначається, що дослідження проводили вчені з університетів США і Канади.

    Вони відстежили коливання температури в Атлантиці приблизно за 2900 років, вивчивши зразки льоду і відкладень у канадській Арктиці, на яку сильно впливають зміни температури поверхні Атлантичного моря.

    Температура неухильно підвищувалася як мінімум із XV століття. Темпи і масштаби потепління за останні кілька століть є безпрецедентними за всю історію спостережень. Останнє десятиріччя було найтеплішим за останні 2900 років, зазначають учені.

    У дослідженні йдеться, що причиною підвищення температури води пов’язане, зокрема, з глобальним потеплінням.

    Науковці прогнозують, що подальше нагрівання океану може призвести до вимирання деяких видів підводних істот вже в найближчі десятиліття. Також це може стати причиною частіших катаклізмів, зокрема штормів та ураганів.

    До слова, жовтень у Києві встановив черговий температурний рекорд.

    клімат рекорд
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