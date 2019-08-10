Третю суботу поспіль Москва вийшла на вулиці на акції протесту
Силовики в Москві / Фото: AP
Сьогоднішні стихійні мітинги присвячені свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи
У Москві третю суботу поспіль відбуваються акції протесту, викликані відмовою зареєструвати опозиційних кандидатів на вибори до міської думи столиці РФ.
Зокрема, сьогоднішні стихійні мітинги присвячені свавіллю силовиків, як жорстоко пригнічують мирні виступи, розповідає телеканал Настоящее время, що веде мовлення з Москви.
Вийти в суботу проти «ментовського свавілля» закликав популярний відеоблогер і журналіст Юрій Дудь.
Нагадаємо: Влада Росії вирішила посилити правила проведення мітингів.
Відомий репер підтримав мітинги в Москві та закликав звільнити затриманих.