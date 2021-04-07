Трюдо заявив про третю хвилю коронавірусу в Канаді

Трюдо зазначив, що третя хвиля Covid вже охоплює регіони країни

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Про це свідчить збільшення числа госпіталізацій.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, ліжка інтенсивної терапії заповнюються, а також з’являються нові мутації коронавірусу.

Трюдо зазначив, що третя хвиля Covid вже охоплює регіони країни.

«У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії, а зараз - і Канада", - заявив Трюдо.

До слова, у Канаді розподілили понад 10 млн доз вакцин від Covid-19. Прем'єр додав, що всі охочі мешканці Канади зможуть зробити щеплення до кінця вересня.

В Канаді з початку березня цього року почала зростати кількість заражених на добу.