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    Трюдо заявив про третю хвилю коронавірусу в Канаді

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    Трюдо заявив про третю хвилю коронавірусу в Канаді

    Трюдо зазначив, що третя хвиля Covid вже охоплює регіони країни

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у Канаді почалася третя хвиля коронавірусу. Про це свідчить збільшення числа госпіталізацій.

    Про це повідомляє Reuters.

    Крім того, ліжка інтенсивної терапії заповнюються, а також з’являються нові мутації коронавірусу.

    Трюдо зазначив, що третя хвиля Covid вже охоплює регіони країни.

    «У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії, а зараз - і Канада", - заявив Трюдо.

    До слова, у Канаді розподілили понад 10 млн доз вакцин від Covid-19. Прем'єр додав, що всі охочі мешканці Канади зможуть зробити щеплення до кінця вересня.

    В Канаді з початку березня цього року почала зростати кількість заражених на добу.

    Теги: Канада щеплення
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