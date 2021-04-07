Трюдо заявив про третю хвилю коронавірусу в Канаді
Трюдо зазначив, що третя хвиля Covid вже охоплює регіони країни
Про це повідомляє Reuters.
Крім того, ліжка інтенсивної терапії заповнюються, а також з’являються нові мутації коронавірусу.
Трюдо зазначив, що третя хвиля Covid вже охоплює регіони країни.
«У всьому світі країни стикаються з дуже серйозною третьою хвилею цієї пандемії, а зараз - і Канада", - заявив Трюдо.
До слова, у Канаді розподілили понад 10 млн доз вакцин від Covid-19. Прем'єр додав, що всі охочі мешканці Канади зможуть зробити щеплення до кінця вересня.
В Канаді з початку березня цього року почала зростати кількість заражених на добу.