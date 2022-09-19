«Це початок кінця». Арестович пояснив, чим обернеться для Путіна бунт Пугачової

Олексій Арестович: «Щоб не сталося потім із Аллою Борисівною, Путін, як політична фігура цього вже не переживе»

Російська співачка Алла Пугачова для росіян є уособленням омріяними мини Радянського Союзу. Тому бунтівна заява артистки, котра має таке велике значення для росіян, фактично підриває легітимність режиму російського диктатора Володимира Путіна. Таку думку висловив радник офісу президента України Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

Арестович наголосив, що нещодавня заява Пугачової – це «СРСР проти Росії».

«Це частина самоідентифікації тих, хто підтримував головну мету війни, оголошеної Путіним, – відновлення СРСР, тобто. Російського населення віком 40+. Пугачова – це центр тяжіння дуже сірої країни під назвою «пізній СРСР», self-made персона, головна, архетипова, підсвічена всіма променями, яка зібрала всю увагу тих, хто теж хотів бути Особистістю, але йому не вдавалося.

Це – акумуляція почуттів, надій, сподівань, кохання, мрій десятків мільйонів людей, чия колективна кілька десятків років медитація зійшлася у ній, як у фокусі. Чиїм колективним голосом вона говорила. Це – десятки мільйонів душ, піднятих її піснями (хоча б і на хвилини) до дуже високого рівня почуттів. Це – вчитель поколінь – у країні, де відчувати відучували. Це – головна антитеза радянської системи і – головна теза того, що доброго вклали в те похмуре, душне, сіре суспільство люди», – написав Арестович.

Радник президентського офісу зазначив, що Пугачова – це людина-епоха. Він зазначив, що артистка добилася симпатії системи, яка «в теорії мала її розчавити».

«Ця війна добиває СРСР, який насправді благополучно дожив до 24 лютого. Невипадково помер Горбачов – але це ще був кінець епохи, просто ознака», – зазначається у дописі.

Арестович назвав низку наслідків, які потягне за собою бунт Пугачової для путінської системи:

підрив легітимності провідної міфології путінського режиму;

підрив головного наративу, що обґрунтовує цю війну;

вибух у середині самоідентифікації громадян, які становлять основу легітимізації путінського режиму;

початок кінця цього режиму.

«Від Путіна ніхто з росіян не чекав на самостійність. Від Путіна росіяни хотіли лише одного – відновлення Союзу. І ось Союз його ж і прокляв. Щоб не сталося потім із Аллою Борисівною, Путін, як політична фігура цього вже не переживе, Пугачова зняла з нього санкцію. Ось що таке – Алла Борисівна та її заява», – заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше російська співачка Алла Пугачова виступила з заявою на підтримку свого чоловіка – артиста Максима Галкіна, якого у Росії визнали «іноземним агентом». Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком та публічно звернулася до Мін’юсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб «іноземних агентів».

Нещодавно Мін'юст Росії визнав Максима Галкіна «іноземним агентом». Втім, артист зазначив, що таким себе не вважає, однак додав, що якщо враховувати, хто з російських артистів теж удостоївся такого звання, то він вважатиме це нагородою.

До слова, у Росії в липні цього року порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна, його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ. Артист із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує війну в Україні й, зіткнувшись з хвилею хейту, переїхав до Ізраїлю.

Додамо, що у Держдумі відреагували на заяву російської співачки Алли Пугачової, яка публічно підтримала антивоєнну позицію свого чоловіка Максима Галкіна та закликала внести її до списку «іноземних агентів». Також слова Алли Пугачової викликали істерику серед російських політиків та пропагандистів. Артистку почали поливати брудом, заявляючи, що «вона дуже переоцінює себе та свій вплив» у РФ.

Водночас заступниця міністра оборони України Ганна Маляр попередила українців, що «хороші росіяни» є пропагандистською зброєю ворога та приносять величезну користь авторитарному російському режиму.