Росія порушила кримінальну справу проти Галкіна

Кремль почав полювання на коміка, який відкрито підтримує українців

У Росії порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна, його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ.

Артист із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує війну в Україні й, зіткнувшись з хвилею хейту, переїхав до Ізраїлю зі своєю дружиною Аллою Пугачовою і двома дітьми.

«Я не виступаю зараз в Росії не тому, що я не хочу, і не тому, що глядач проголосував проти, здавши квиток. А тому, що ці концерти стали забороненими. Ну, я поїхав до Ізраїлю відпочити. Я давно збирався відпочити, заодно запланував тут концерт, де мені не забороняють виступати. Де мене завжди чекає публіка. Складно мені дорікнути, напевно, у зраді», – заявляв Галкін.

У своїх соцмережах він розповідає про всі жахи війни та засуджує злочинний режим Кремля. А в Ізраїлі він регулярно дає концерти, а виручені гроші з продажу квитків артист перераховує на допомогу українським біженцям. При цьому він неодноразово зізнавався в любові до своєї батьківщини й додавав, що Росія – це не влада. Однак такі зізнання не змінили народний гнів на милість – Максима Галкіна звинуватили в зраді й навіть в нетрадиційній орієнтації.

А тепер на нього написали заяву за так зване поширення фейків про армію РФ – йому може загрожувати до 7 років в'язниці в Росії.

Як з'ясувалося пізніше, донос на Максима Галкіна написав блогер. Поки артист ніяк не коментує розмови про своє можливе затримання, він відправився на гастролі з новою програмою, де окремо висміює подвиги російської влади та старання пропагандистів.

«Хочу, щоб мій російський народ жив у мирі та в багатстві, а не в злиднях та ізоляції. Тому я своїм гумористичним словом і ділом як можу, буду висміювати тих, хто стоїть на шляху розвитку моєї улюбленої Росії», – заявляв шоумен.

Раніше артист висміяв скасування шведського столу та Карлсона після «розширення НАТО». «Я вже передбачаю ці скандинавські настрої. Я вже бачу, як Скабєєва спалює альбом АВВА. Шведську стіну перейменують на «лазалку». Сауну – в «сухопарку», шведський стіл – в «обжиралівку». І, звісно, заборонять казки Астрід Ліндгрен. Я вже бачу Соловйова, і він репетує: «Карлсон!» – заявив Максим Галкін.

Галкін ще у перший день нападу Росії на Україну засудив бойові дії. Він повідомив, що перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України. Раніше комік розповів історію дівчинки з Маріуполя, яка наступила на розтяжку рашистів.

Також Галкін різко відреагував на передвеликодній рашистський обстріл Одеси, внаслідок якого загинула мама із тримісячною дитиною.

Максим Галкін разом із сім’єю після початку російсько-української війни виїхав до Ізраїлю. Коли сім’ю Галкіна-Пугачової почали критикувати за такий крок, за них вступився інший відомий російський митець, музикант Андрій Макаревич.