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«Їй місце в музеї». Держдума відповіла на гучну заяву Пугачової щодо війни

Надія Клочко
glavcom.ua
«Їй місце в музеї». Держдума відповіла на гучну заяву Пугачової щодо війни
Алла Пугачова закликала внести її до списку «іноагентів»
фото з відкритих джерел

Заява Алли Пугачової розізлила російських політиків і пропагандистів

У Держдумі відреагували на заяву російської співачки Алли Пугачової, яка публічно підтримала антивоєнну позицію свого чоловіка Максима Галкіна та закликала внести її до списку «іноземних агентів». Співавтор законопроєкту про «іноземних агентів», заступник голови Державної Думи Росії Петро Толстой заявив, що виконавиця «втратила зв'язок із реальністю», пишуть російські ЗМІ. 

Політик вважає, що знаменитість після своєї гучної заяви втратить підтримку порядних людей, але «іноземним агентом» її все одно не визнають.

«Мені шкода, що Пугачова, колишня найпопулярніша співачка країни, настільки втратила зв'язок із реальністю та солідарна з тими, хто сьогодні бажає поразки Росії. Тепер їй місце в історичному музеї часів СРСР. Найпевніше, сумне для артиста – перестати відчувати свою країну та свій народ, випасти з історії Батьківщини», – сказав Толстой.

Заступник голови Держдуми РФ також додав, що Пугачова, на відміну від Галкіна, «іншої країни не матиме».

Зазначимо, що слова Алли Пугачової викликали істерику серед російських політиків та пропагандистів. Артистку почали поливати брудом, заявляючи, що «вона дуже переоцінює себе та свій вплив» у РФ. 

Нагадаємо, раніше російська співачка Алла Пугачова виступила з заявою на підтримку свого чоловіка – артиста Максима Галкіна, якого у Росії визнали «іноземним агентом». Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком та публічно звернулася до Мін’юсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб «іноземних агентів».

Нещодавно Мін'юст Росії визнав Максима Галкіна «іноземним агентом». Втім, артист зазначив, що таким себе не вважає, однак додав, що якщо враховувати, хто з російських артистів теж удостоївся такого звання, то він вважатиме це нагородою.

До слова, у Росії в липні цього року порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна, його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ. Артист із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує війну в Україні й, зіткнувшись з хвилею хейту, переїхав до Ізраїлю. 

 

Теги: росія Максим Галкін Алла Пугачова

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