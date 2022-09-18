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Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони попередило українців: Пугачова – це наживка
«Хороша росіянка» Пугачова небезпечна для України
фото з відкритих джерел

Пропагандисти використовують «хороших росіян» як зброю

«Хороші росіяни» є пропагандистською зброєю ворога та приносять величезну користь авторитарному російському режиму. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка – як черв’ячок на риболовному гачку», – пояснила Маляр.

У своєму пості заступниця міністра не називає жодних прізвищ. Однак допис з’явився після повідомлень у інформаційному просторі про заяву російської співачки Алли Пугачової, яка публічно підтримала антивоєнну позицію свого чоловіка Максима Галкіна та закликала внести її до списку «іноземних агентів».

«Уже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент – там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян. Через «хороших» росіян вам запустять потім виправдання цій війні – боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку», – написала Ганна Маляр.

Нагадаємо, у Держдумі відреагували на заяву російської співачки Алли Пугачової, яка публічно підтримала антивоєнну позицію свого чоловіка Максима Галкіна та закликала внести її до списку «іноземних агентів». 

Зазначимо, що слова Алли Пугачової викликали істерику серед російських політиків та пропагандистів. Артистку почали поливати брудом, заявляючи, що «вона дуже переоцінює себе та свій вплив» у РФ. 

Нагадаємо, раніше російська співачка Алла Пугачова виступила з заявою на підтримку свого чоловіка – артиста Максима Галкіна, якого у Росії визнали «іноземним агентом». Пугачова заявила, що солідарна зі своїм чоловіком та публічно звернулася до Мін’юсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб «іноземних агентів».

Нещодавно Мін'юст Росії визнав Максима Галкіна «іноземним агентом». Втім, артист зазначив, що таким себе не вважає, однак додав, що якщо враховувати, хто з російських артистів теж удостоївся такого звання, то він вважатиме це нагородою.

До слова, у Росії в липні цього року порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна, його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ. Артист із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує війну в Україні й, зіткнувшись з хвилею хейту, переїхав до Ізраїлю. 

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