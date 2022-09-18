Пугачова підтримала антивоєнну позицію Галкіна та звернулася до влади РФ

Алла Пугачов заявила, що дії влади РФ «роблять країну ізгоєм та обтяжують життя громадян»

Російська співачка Алла Пугачова виступила з заявою на підтримку свого чоловіка – артиста Максима Галкіна, якого у Росії визнали «іноземним агентом». Пугачова на своїй сторінці Instagram заявила, що солідарна зі своїм чоловіком та публічно звернулася до Мін’юсту РФ з проханням теж додати її до переліку осіб «іноземних агентів».

«Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян», – написала Пугачова.

Як відомо, від початку повномасштабної війни в Україні чоловік співачки Максим Галкін відкрито заявив, що не підтримує наступ РФ на українські території та засуджує дії путінської влади. Увесь цей час Алла Пугачова підтримувала чоловіка, однак не оголошувала свою позицію публічно.

Додамо, що сьогодні, 18 вересня, день народження святкують діти Максима Галкіна та Алли Пугачової Ліза та Гаррі. Двійнятам зіркового подружжя виповнилося 9 років.

З цієї нагоди Галкін ніжно привітав дітей зі святом. На сторінці в Instagram артист розмістив кумедне фото своїх дітей, зроблене десь на пляжі.

«День народження наших улюблених», – підписав він фото.

Нагадаємо, що Мін'юст Росії визнав Максима Галкіна «іноземним агентом». Втім, артист зазначив, що таким себе не вважає, однак додав, що якщо враховувати, хто з російських артистів теж удостоївся такого звання, то він вважатиме це нагородою.

До слова, у Росії в липні цього року порушили кримінальну справу проти коміка Максима Галкіна, його звинувачують у поширенні так званих фейків про армію РФ. Артист із самого початку повномасштабного вторгнення засуджує війну в Україні й, зіткнувшись з хвилею хейту, переїхав до Ізраїлю.