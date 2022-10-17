Атака дронів: росіяни пошкодили 120-річний будинок історичної забудови Києва

Будинок був зведений на рубежі ХІХ-ХХ століть

Пошкоджений будинок у центрі Києва є частиною київської історичної забудови. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

«Пошкоджений 120-річний будинок у центрі Києва є частиною київської історичної забудови. Краєзнавець Антон Короб розповів, що будинок має архітектурну та історичну цінність. Зведений на рубежі ХІХ-ХХ століть чотириповерховий будинок поєднував елементи типового зразка київського цегляного стилю та водночас дрібні ліплені неоготичні деталі», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що будинок збудував, як прибутковий, купець першої гільдії – Іоселіан Іцкович. Він був власником фабрики гнутих меблів та металевих виробів на цій же вулиці. Фірма була заснована ще 1871 року.

Нагадаємо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи. Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Згодом стало відомо про влучання по житловому будинку. Під завалами знаходяться люди. Вже відомо про трьох загиблих.