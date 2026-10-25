Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)

Учасники акції підпалювали смітники, перекидали мотоцикли та трощили міську інфраструктуру, поліція застосувала спецзасоби

У центрі Барселони молодіжна акція протесту переросла в заворушення із підпалами, погромами та сутичками з поліцією. Протестувальники палили сміттєві баки, перекидали мотоцикли й пошкоджували зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на іспанське видання El Mundo.

Десятки молодих людей зібралися на площі Каталонії. Про акцію учасники домовлялися через соціальні мережі. Багато з них були одягнені в чорне та мали на головах капюшони.

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Під час протесту молодь почала палити сміттєві баки, перекидати припарковані мотоцикли та споруджувати барикади з міських меблів. Одну з таких барикад учасники акції підпалили. Також протестувальники розбивали скло на автобусних зупинках і пошкоджували світлофори.

Для припинення заворушень поліція Каталонії застосувала спецзасоби та почала відтісняти учасників акції. Після втручання правоохоронців протестувальники розділилися на групи й перемістилися на прилеглі вулиці, де продовжили пошкоджувати міське майно.

Через заворушення влада обмежила доступ до площі Каталонії та прилеглих вулиць. Частина магазинів у центрі міста зачинилася, щоб уникнути пошкоджень.

Нагадаємо, що у столиці Албанії Тирані тривають антиурядові протести, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Учасники акцій закидали поліцію камінням і почали обстрілювати феєрверками, а також підпалили вхід до Міністерства сільського господарства.