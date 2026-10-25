Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)
Для припинення заворушень поліція Каталонії застосувала спецзасоби та почала відтісняти учасників акції
фото: кадр з відео

Учасники акції підпалювали смітники, перекидали мотоцикли та трощили міську інфраструктуру, поліція застосувала спецзасоби

У центрі Барселони молодіжна акція протесту переросла в заворушення із підпалами, погромами та сутичками з поліцією. Протестувальники палили сміттєві баки, перекидали мотоцикли й пошкоджували зупинки громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на іспанське видання El Mundo.

Десятки молодих людей зібралися на площі Каталонії. Про акцію учасники домовлялися через соціальні мережі. Багато з них були одягнені в чорне та мали на головах капюшони.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Під час протесту молодь почала палити сміттєві баки, перекидати припарковані мотоцикли та споруджувати барикади з міських меблів. Одну з таких барикад учасники акції підпалили. Також протестувальники розбивали скло на автобусних зупинках і пошкоджували світлофори.

Для припинення заворушень поліція Каталонії застосувала спецзасоби та почала відтісняти учасників акції. Після втручання правоохоронців протестувальники розділилися на групи й перемістилися на прилеглі вулиці, де продовжили пошкоджувати міське майно.

Через заворушення влада обмежила доступ до площі Каталонії та прилеглих вулиць. Частина магазинів у центрі міста зачинилася, щоб уникнути пошкоджень.

Нагадаємо, що у столиці Албанії Тирані тривають антиурядові протести, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Учасники акцій закидали поліцію камінням і почали обстрілювати феєрверками, а також підпалили вхід до Міністерства сільського господарства. 

Читайте також:

Теги: Іспанія протест поліція пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)
Центр Барселони палає: молодіжний протест переріс у масові заворушення (відео)
В Албанії протестувальники почали обстрілювати поліцію: горять урядові будівлі (відео)
В Албанії протестувальники почали обстрілювати поліцію: горять урядові будівлі (відео)
Дитяче Євробачення 2026: онлайн-трансляція фіналу
Дитяче Євробачення 2026: онлайн-трансляція фіналу
У Латвії виявлено уламки невідомого безпілотника
У Латвії виявлено уламки невідомого безпілотника
В Ізраїлі загинула українка, трагедія сталася на очах у її шестирічного сина
В Ізраїлі загинула українка, трагедія сталася на очах у її шестирічного сина
Францію охопили протести проти дорожнечі: поліція застосувала сльозогінний газ
Францію охопили протести проти дорожнечі: поліція застосувала сльозогінний газ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 жовтня 2026
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
64K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком
58K
Китай відреагував на пропозицію Путіна провести переговори з Трампом і Сі
52K
Львівщина: сусіди полеглого воїна виступили проти перейменування вулиці на його честь

Новини

Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Перехід на зимовий час: відколи й чому переводять годинник та як це впливає на здоровʼя
Вчора, 09:30
Дмитрівська поминальна субота 2026: дата, традиції та що потрібно робити цього дня
Вчора, 07:00
В Україні до 17°, у деяких областях помірні дощі: погода на 24 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 24 жовтня 2026: традиції та молитва
23 жовтня, 22:00
Зеленський після розмови з Кушнером і Віткоффом зробив заяву про мирні переговори
23 жовтня, 17:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua