В Албанії протестувальники почали обстрілювати поліцію: горять урядові будівлі (відео)

У Тирані антиурядові демонстрації переросли в сутички, правоохоронці застосували сльозогінний газ і водомети

У столиці Албанії Тирані тривають антиурядові протести, які переросли в зіткнення з правоохоронцями. Учасники акцій закидали поліцію камінням і почали обстрілювати феєрверками, а також підпалили вхід до Міністерства сільського господарства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У відповідь силовики застосували сльозогінний газ, водомети та гумові кулі. Сутички супроводжуються пожежами й пошкодженням будівель.

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Акції очолюють студенти, які виступають проти корупції, високої вартості навчання та незадовільних умов в університетах. До них приєдналися інші громадяни, які вимагають відставки прем’єр-міністра Албанії Еді Рами.

Протестувальники висловлюють невдоволення діями уряду та вимагають змін. Демонстрації в Тирані загострилися й переросли в протистояння з поліцією.

Варто нагадати, що очільник албанського уряду Еді Рама заявив про наявність численних доказів втручання іноземних сил, зокрема Росії та Ірану, у масові протести, які вже майже тиждень тривають у столиці країни.