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Франція розгортає понад 70 тис. поліцейських через загрозу нових протестів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Франція розгортає понад 70 тис. поліцейських через загрозу нових протестів
Поліція у Франції під час протестів
фото: Reuters

Франція намагається уникнути повторення заворушень

Влада Франції залучає понад 70 тис. правоохоронців для забезпечення порядку під час очікуваної нової хвилі масштабних протестів проти погіршення умов навчання в школах та зростання вартості життя. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив про непохитність щодо порушників після заворушень минулих вихідних, під час яких травми отримали майже тисяча поліцейських, понад три тисячі магазинів зазнали пошкоджень чи пограбувань, а кількість затриманих перевищила 2500 осіб. Реагувати на можливі заворушення планується за допомогою спецпідрозділів, бронетехніки, безпілотників, гелікоптерів, кінної поліції та водометів.

Учасники акцій, підтримувані профспілками та лівими партіями, планують провести «другий акт» протестів, на які минулого разу вийшли понад пів мільйона людей. Активісти організовують збори у понад 600 місцях по країні, а частина з них ототожнює себе з рухом «жовтих жилетів». Президент Еммануель Макрон закликав утриматися від демонстрацій, а в багатьох регіонах запроваджено тимчасові обмеження, комендантську годину та заборони на зібрання у центральних районах міст, зокрема в Монпельє, Руані, Ніцці та Гаврі.

У Парижі поліція відхилила більшість заявок на мітинги, дозволивши лише ходу профспілки CGT між площами Бастилії та Нації. Також у столичному регіоні заборонили продаж пального та феєрверків, продовжили комендантську годину в окремих районах, а культурні заклади, зокрема Лувр та Гран-Пале, у суботу будуть закриті. Окрім цього, перенесено футбольний матч між «Парі Сен-Жермен» та «Олімпік Ліон». В Орлеані влада готується до демонстрації на тлі дводенного з'їзду ультраправої партії «Національне об'єднання». Водночас ліва партія «Нескорена Франція» розкритикувала масові заборони та комендантські години, назвавши їх обмеженням громадянських свобод.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі запровадити локальні комендантські години після масових заворушень, які охопили низку французьких міст. Обмеження мають запобігти новим випадкам насильства, погромам і мародерству.

До слова, Європейський Союз розслідує можливе російське втручання та кампанії дезінформації, пов’язані з масштабними заворушеннями у Франції та інших європейських країнах. Проросійські й ультраправі акаунти в соцмережах поширювали відео насильства та неправдиві повідомлення на тлі протестів.

Теги: поліція протест Франція

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