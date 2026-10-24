Францію охопили протести проти дорожнечі: поліція застосувала сльозогінний газ

Протягом дня демонстрація в Парижі проходила переважно мирно, проте дії влади щодо придушення протестів викликали загальне обурення

У Франції тривають загальнонаціональні протести. Люди висловлюють невдоволення подорожчанням життя та погіршенням становища в освітній сфері. Якщо в Парижі поки йдеться лише про мирні демонстрації, то в інших містах країни сталися сутички протестувальників з поліцією. Як передає «Главком», про це повідомляє AFP.

«У Ліоні, Ліллі, Тулузі, Монпельє та Нанті поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників», – ідеться у повідомленні.

🇫🇷❗️У Франції під час протестів сталися сутички з поліцією У країні залучили 70 тис. поліцейських і жандармів. У Парижі закрили понад 20 станцій метро, магазини забарикадувалися, музеї припинили роботу. Влада повідомила про 135 затриманих. За даними поліції, у мирних акціях взяли участь понад 100 тис. людей. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026

Це сталося через декілька годин після того, як міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс попередив: «Ми не потерпимо жодного насильства чи порушення громадського порядку».

Протягом дня демонстрація в Парижі проходила переважно мирно, проте дії влади щодо придушення протестів викликали загальне обурення.

Для забезпечення порядку під час нових акцій протесту проти високої вартості життя влада залучила по всій країні 70 тисяч правоохоронців.

У суботу вдень Лоран Нуньєс повідомив, що затримано 135 осіб. Також у демонстрантів було вилучено зброю та небезпечні предмети, зокрема металеві та свинцеві кульки, піротехніку, рогатки, сталеві кулі, саморобну зброю, меч катан, а також страйкбольну зброю. Він зазначив, що ця інформація є попередньою та може змінюватися протягом дня.

За даними поліції, у протестній акції в Парижі взяли участь 110 тисяч осіб.

Вітрини крамниць у місті були забиті дошками, а музеї Лувр та д’Орсе – зачинені. Значні сили поліції спеціального призначення перекрили доступ протестувальникам до міської кільцевої дороги.

Головна демонстрація в столиці, яку за розпорядженням влади в останній момент перенесли на південно-східну околицю Парижу, пройшла переважно спокійно, майже святково; на подію навіть прийшли батьки з маленькими дітьми, які спостерігали за тим, що відбувається, збоку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню доручив місцевій владі запровадити локальні комендантські години після масових заворушень, які охопили низку французьких міст. Обмеження мають запобігти новим випадкам насильства, погромам і мародерству.

До слова, Європейський Союз розслідує можливе російське втручання та кампанії дезінформації, пов’язані з масштабними заворушеннями у Франції та інших європейських країнах. Проросійські й ультраправі акаунти в соцмережах поширювали відео насильства та неправдиві повідомлення на тлі протестів.