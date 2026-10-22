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Українка опинилася в епіцентрі протестів в Італії: кадри з місця подій

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Українка опинилася в епіцентрі протестів в Італії: кадри з місця подій
Туристка показала кадри заворушень в Італії
фото: кадри з відео

Блогерка з України показала, що відбувається у Мілані під час протестів

Українка Ірина Долженко приїхала до Мілану та стала свідком протестів у місті. Жінка розповіла, що відбувається на вулицях Італії Про це пише «Главком» із посиланням на допис блогерки в Instagram.

За словами Ірини Долженко, її вікенд у Мілані припав на дні протестів у місті. Замість прогулянки вулицями вона шукала, де сховатися, та тікала від активістів. «Цей тріп нам довелося тікати від людей у балаклавах, нас залили сльозоточивим газом і зривали піротехніку прямо під ногами. Або як ми зʼїздили в Мілан на три дні і попали в самий епіцентр протестів», – почала українка.

Українка опинилася в епіцентрі протестів в Італії: кадри з місця подій фото 1
фото: кадр з відео

У перший день у Мілані було досить спокійно, за словами українки. Поліція перекрила центр міста та відправила туристів в іншу частину міста.  Наступного дня українка з друзями вирушила до історичного центру Мілана, де розташований собор Дуомо ді Мілано. Саме тоді вона опинилася в епіцентрі протестів. У місті відбувалися пожежі, вибухала піротехніка тощо.

Українка Ірина Долженко опинилася в центрі протестів у Мілані
Українка Ірина Долженко опинилася в центрі протестів у Мілані
фото: кадр із відео

«Куди не повернешся, щось вибухає, скрізь усе горить, літають димові шашки, вертольоти, поліція розпилює сльозоточивий газ. У мене течуть сльози, дзвенить у вухах, а назустріч біжить натовп людей у балаклавах, від яких абсолютно немає де сховатися», – розповіла дівчина. 

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Ірина Долженко зізналася, що не змогла стримати емоцій після побаченого. На кадрах, якими поділилася українка, можна побачити палаючі вулиці Мілана, натовпи людей, поліцію, розбиті вікна автомобілів тощо.

Нагадаємо, понад 400 тис. молодих людей вийшли на вулиці найбільших міст Італії – від Рима та Турина до Мілана й Неаполя – у рамках загальнонаціональної акції протесту «No Meloni Day». Студенти виступили проти проблем у шкільній системі, скорочення видатків на освіту на користь військової промисловості, обмежень для дітей-іммігрантів, а також на знак солідарності з протестуючими у Франції.

До слова,  17 жовтня Францію також охопила хвиля масових протестів і сутичок із поліцією, які виникли через невдоволення стрибком цін на пальне та загальним подорожчанням життя.

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Теги: протест українці за кордоном Франція

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