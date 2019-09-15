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    У світі

    Туреччина отримала другу партію російських зенітно-ракетних комплексів С-400

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    <p>ЗРК С-400</p> - Туреччина отримала другу партію російських зенітно-ракетних комплексів С-400

    ЗРК С-400

    Фото: Turkish Defence Ministry/Handout для REUTERS

    Російську систему планується ввести в експлуатацію в квітні 2020 року

    Міноборони Туреччини заявило про завершення поставок другої партії російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

    Як повідомляє прес-служба оборонного відомства, поставки другої партії ЗРК почалися 27 серпня, С-400 доставлялися на авіабазу Мюртед поблизу Анкари.

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    В липні 2019 року почалися поставки російських ЗРК С-400 для потреб турецької армії. Анкара пояснила, що контакт з Москвою »продиктований реаліями», оскільки повітряний простір Туреччини є незахищеним.

    На думку Вашингтона, система С-400 не сумісна зі створенням системи протиракетної оборони і літаками Північноатлантичного Альянсу, членом якого є Туреччина.

    США закликали Туреччину відмовитися від закупівлі у Росії комплексів С-400, якщо Анкара хоче отримати американські винищувачі F-35.

    У Туреччині заявили, що були змушені закупити російські ракетні установки протиповітряної оборони С-400, бо не мали альтернативи.

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