Туреччина отримала другу партію російських зенітно-ракетних комплексів С-400



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ЗРК С-400 Фото: Turkish Defence Ministry/Handout для REUTERS

Російську систему планується ввести в експлуатацію в квітні 2020 року

Міноборони Туреччини заявило про завершення поставок другої партії російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Як повідомляє прес-служба оборонного відомства, поставки другої партії ЗРК почалися 27 серпня, С-400 доставлялися на авіабазу Мюртед поблизу Анкари.

Російську систему планується ввести в експлуатацію в квітні 2020 року.

В липні 2019 року почалися поставки російських ЗРК С-400 для потреб турецької армії. Анкара пояснила, що контакт з Москвою »продиктований реаліями», оскільки повітряний простір Туреччини є незахищеним.

На думку Вашингтона, система С-400 не сумісна зі створенням системи протиракетної оборони і літаками Північноатлантичного Альянсу, членом якого є Туреччина.

США закликали Туреччину відмовитися від закупівлі у Росії комплексів С-400, якщо Анкара хоче отримати американські винищувачі F-35.

У Туреччині заявили, що були змушені закупити російські ракетні установки протиповітряної оборони С-400, бо не мали альтернативи.