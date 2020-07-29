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    У світі

    Туреччина перекинула війська до Азербайджану для проведення широкомасштабних навчань

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    Навчання за участю сухопутних військ двох країн відбудуться з 1 до 5 серпня в Баку і Нахічевані - Туреччина перекинула війська до Азербайджану для проведення широкомасштабних навчань
    Навчання за участю сухопутних військ двох країн відбудуться з 1 до 5 серпня в Баку і Нахічевані

    Азербайджано-турецькі навчання пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня

    Спільні азербайджано-турецькі двотижневі військові навчання починаються відсьогодні, 29 липня, на тлі загострення обстановки на кордоні Азербайджану і Вірменії. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    На сайті Міністерства оборони Азербайджанської республіки наголошують, що навчання носять плановий характер.

    «Як було заявлено міністерством оборони Азербайджану, ці навчання мають плановий характер і проводяться відповідно до двосторонньої угоди. Ці навчання слугують зміцненню координації і обміну передовим досвідом між збройними силами двох країн, сприяють зміцненню регіонального миру і безпеки», - заявила глава пресслужби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва.

    Як повідомлялося, азербайджано-турецькі спільні широкомасштабні тактичні і льотно-тактичні навчання з бойовою стрільбою за участю Сухопутних військ і Військово-повітряних сил пройдуть в Азербайджані з 29 липня до 10 серпня. При цьому навчання за участю сухопутних військ двох країн відбудуться з 1 до 5 серпня в Баку і Нахічевані, а навчання за участю військової авіації - з 29 липня до 10 серпня в Баку, Нахічевані, Гянджі, Кюрдамирі і Євлаху.

    За даними Міноборони Азербайджану, в спільних навчаннях будуть задіяні особовий склад, бронетехніка, артилерійські установки і міномети, а також військова авіація і засоби протиповітряної оборони армій двох країн.

    Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.

    В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат , зокрема, серед вищого військового керівництва .

    Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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