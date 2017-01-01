Туреччина підписала угоду з РФ про купівлі ракетних систем С-400

Перша ракетна система має бути поставлена у Туреччину в першому кварталі 2020 року

У підсекретаріаті оборонної промисловості Туреччини підтвердили підписання в п'ятницю, 29 грудня, угоди між Туреччиною та Росією щодо купівлі у РФ ракетних систем С-400. У заяві підсекретаріату зазначається, що за угодою перша система має бути поставлена в першому кварталі 2020 року, а купівля другої є опціональною. У заяві



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Ракетна система С-400

Перша ракетна система має бути поставлена у Туреччину в першому кварталі 2020 року

У підсекретаріаті оборонної промисловості Туреччини підтвердили підписання в п'ятницю, 29 грудня, угоди між Туреччиною та Росією щодо купівлі у РФ ракетних систем С-400.

У заяві підсекретаріату зазначається, що за угодою перша система має бути поставлена в першому кварталі 2020 року, а купівля другої є опціональною. У заяві наголошується, що системами управлятиме турецький персонал - без участі російських спеціалістів.

Раніше російські та турецькі ЗМІ повідомляли про купівлю чотирьох систем на загальну суму 2,5 мільярда доларів США. Сторони 29 грудня підписали також угоду про фінансування закупівлі. Оскільки у підсекретаріаті оборонної промисловості не зазначили вартості угоди та інших деталей, поки незрозумілою є причина розбіжності у названій кількості систем, які мають намір закупити.

Нагадаємо, у вересні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Туреччина підписала з Росією угоду щодо купівлі найсучасніших протиракетних систем. Ердоган також повідомив, що фінансуватиме придбання за допомогою кредиту, взятого в Росії в російських рублях. Придбання російського озброєння викликало занепокоєння з боку союзників Туреччини по НАТО, оскільки С-400, як і багато інших російських зразків військової техніки, не відповідають стандартам НАТО.

Зенітні ракетні системи дальньої дії С-400 «Тріумф» призначені для ураження літаків стратегічної і тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових та інших повітряних цілей. Система здатна на дальності до 400 кілометрів вражати аеродинамічні цілі, а також на дальності до 60 кілометрів - балістичні цілі, які летять зі швидкістю до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів

Джерело: DW