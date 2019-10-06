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    У світі

    Туреччина викликала голову посольства США через «лайк» у Twitter

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    <span>Посольство США в Туреччині</span> - Туреччина викликала голову посольства США через «лайк» у Twitter
    Посольство США в Туреччині

    Твіт викликав гнів з боку Ердогана

    Туреччина викликала найстаршого дипломата США на знак протесту після того, як офіційний акаунт посольства США в Twitter «лайкнув» твіт, у якому сказано, що Туреччина повинна готуватися до політичної ери без лідера «Націоналістичного руху», який бореться з хворобою.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Міністерство закордонних справ заявило, що повірений у справах США був викликаний у неділю, попри заяву посольства, в якій сказано, що його аккаунт у Twitter уподобав «непов’язане повідомлення», і висловлені вибачення.

    Багато хто трактував твіт як припущення, що лідер націоналістів Девлет Бахчелі може незабаром померти. Твіт опубліковав журналіст, якого Туреччина звинувачує у приналежності до мережі, очолюваної проповідником Гюлленом. Анкара звинувачує його у спробі державного перевороту 2016 року.

    Твіт викликав гнів з боку керівної партії президента Реджепа Таїпа Ердогана, як і з боку партії Бахчелі – вони є союзниками.

    Нагадаємо, Туреччина стягує війська до сирійського кордону.

    Туреччина США скандал Twitter
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