Туреччина викликала голову посольства США через «лайк» у Twitter



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Посольство США в Туреччині

Твіт викликав гнів з боку Ердогана

Туреччина викликала найстаршого дипломата США на знак протесту після того, як офіційний акаунт посольства США в Twitter «лайкнув» твіт, у якому сказано, що Туреччина повинна готуватися до політичної ери без лідера «Націоналістичного руху», який бореться з хворобою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністерство закордонних справ заявило, що повірений у справах США був викликаний у неділю, попри заяву посольства, в якій сказано, що його аккаунт у Twitter уподобав «непов’язане повідомлення», і висловлені вибачення.

Багато хто трактував твіт як припущення, що лідер націоналістів Девлет Бахчелі може незабаром померти. Твіт опубліковав журналіст, якого Туреччина звинувачує у приналежності до мережі, очолюваної проповідником Гюлленом. Анкара звинувачує його у спробі державного перевороту 2016 року.

Твіт викликав гнів з боку керівної партії президента Реджепа Таїпа Ердогана, як і з боку партії Бахчелі – вони є союзниками.

Нагадаємо, Туреччина стягує війська до сирійського кордону.