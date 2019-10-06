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    У світі

    Ізраїль хоче укласти угоди про ненапад з країнами Перської затоки

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    <p>Ісраель Кац</p> - Ізраїль хоче укласти угоди про ненапад з країнами Перської затоки

    Ісраель Кац

    Фото: EPA-EFE/Sebastian Scheiner

    Під час візиту в ООН Кац представив цю ініціативу міністрам закордонних справ арабських країн

    Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що просуває ініціативу щодо укладення з арабськими країнами Перської затоки угод про ненапад.

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Останнім часом за підтримки прем’єр-міністра (Ізраїлю, Біньяміна Нетаньяху, – ред.) я просуваю дипломатичну ініціативу щодо підписання з арабськими країнами Перської затоки угод про ненапад. Цей історичний крок покладе край конфлікту і дозволить розвивати співпрацю в цивільній сфері до підписання мирних угод», – написав Кац.

    Крім того, міністр повідомив, що під час візиту в ООН він представив цю ініціативу міністрам закордонних справ арабських країн і спецпредставникові США на міжнародних переговорах Джейсону Грінблатту.

    «Я буду продовжувати працювати над зміцненням статусу Ізраїлю в регіоні і в усьому світі», – додав він.

    США міністр Ізраїль ООН
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