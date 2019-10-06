Ізраїль хоче укласти угоди про ненапад з країнами Перської затоки



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Ісраель Кац Фото: EPA-EFE/Sebastian Scheiner

Під час візиту в ООН Кац представив цю ініціативу міністрам закордонних справ арабських країн

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що просуває ініціативу щодо укладення з арабськими країнами Перської затоки угод про ненапад.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Останнім часом за підтримки прем’єр-міністра (Ізраїлю, Біньяміна Нетаньяху, – ред.) я просуваю дипломатичну ініціативу щодо підписання з арабськими країнами Перської затоки угод про ненапад. Цей історичний крок покладе край конфлікту і дозволить розвивати співпрацю в цивільній сфері до підписання мирних угод», – написав Кац.

לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רה״מ, יוזמה מדינית לחתימת ״הסכמי אי לוחמה״ עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שת״פ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באו״ם הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 6, 2019

Крім того, міністр повідомив, що під час візиту в ООН він представив цю ініціативу міністрам закордонних справ арабських країн і спецпредставникові США на міжнародних переговорах Джейсону Грінблатту.

«Я буду продовжувати працювати над зміцненням статусу Ізраїлю в регіоні і в усьому світі», – додав він.