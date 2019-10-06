У США чоловік влаштував стрілянину в барі, є жертви



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В результаті інциденту п’ятеро людей отримали поранення

У Канзас-Сіті чоловік відкрив стрілянину в барі, загинули четверо людей і ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє ВВС.

«Четверо людей було вбито у результаті стрілянини в барі в Канзас-Сіті на заході штату Канзас», – йдеться в повідомленні.

Крім того, в результаті інциденту п’ятеро людей отримали поранення.

Поліція не вказала, в якому саме барі сталася стрілянина.

Підозрюваний – латиноамериканець, нині знаходиться на втіках. Його мотиви поки що не відомі.

Нагадаємо, у містечку в Нижній Баварії у Німеччині двоє чоловіків почали стрілянину біля супермаркету, в результаті чого загинула людина і ще одна отримала важкі поранення.