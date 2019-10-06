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    У світі

    У США чоловік влаштував стрілянину в барі, є жертви

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    У США чоловік влаштував стрілянину в барі, є жертви

    В результаті інциденту п’ятеро людей отримали поранення

    У Канзас-Сіті чоловік відкрив стрілянину в барі, загинули четверо людей і ще п’ятеро отримали поранення.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Четверо людей було вбито у результаті стрілянини в барі в Канзас-Сіті на заході штату Канзас», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, в результаті інциденту п’ятеро людей отримали поранення.

    Поліція не вказала, в якому саме барі сталася стрілянина.

    Підозрюваний – латиноамериканець, нині знаходиться на втіках. Його мотиви поки що не відомі.

    Нагадаємо, у містечку в Нижній Баварії у Німеччині двоє чоловіків почали стрілянину біля супермаркету, в результаті чого загинула людина і ще одна отримала важкі поранення.

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