У США чоловік влаштував стрілянину в барі, є жертви
В результаті інциденту п’ятеро людей отримали поранення
У Канзас-Сіті чоловік відкрив стрілянину в барі, загинули четверо людей і ще п’ятеро отримали поранення.
Про це повідомляє ВВС.
«Четверо людей було вбито у результаті стрілянини в барі в Канзас-Сіті на заході штату Канзас», – йдеться в повідомленні.
Крім того, в результаті інциденту п’ятеро людей отримали поранення.
Поліція не вказала, в якому саме барі сталася стрілянина.
Підозрюваний – латиноамериканець, нині знаходиться на втіках. Його мотиви поки що не відомі.
Нагадаємо, у містечку в Нижній Баварії у Німеччині двоє чоловіків почали стрілянину біля супермаркету, в результаті чого загинула людина і ще одна отримала важкі поранення.