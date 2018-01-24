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    Туреччина заявила про ракетний обстріл з території Сирії

    Туреччина заявила про ракетний обстріл з території Сирії
    Внаслідок ракетного обстрілу прикордонного турецького міста Кіліс з території Сирії загинула щонайменше одна людина і 13 отримали поранення. Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на місцевого губернатора. «Дві ракети, випущені з підконтрольного YPG (Національна армія Сирійського Курдистану - ред.) Афріна в Сирії, уразили
    • Сьогодні, 00:58
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    <p>Наслідки обстрілу</p>
    Фото: Daily Sabah

    Наслідки обстрілу

    Туреччина заявила про ракетний обстріл з території Сирії

    Внаслідок ракетного обстрілу прикордонного турецького міста Кіліс з території Сирії загинула щонайменше одна людина і 13 отримали поранення.

    Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на місцевого губернатора.

    «Дві ракети, випущені з підконтрольного YPG (Національна армія Сирійського Курдистану - ред.) Афріна в Сирії, уразили турецьке прикордонне місто Кіліс у середу. Щонайменше одна людина вбита, ще 13 поранені», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що одна з ракет влучила в мечеть під час молитви.

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    Нагадаємо, турецькі військові заявили 23 січня, що під час операції в Афріні, яка триває чотири дні, було вбито щонайменше 260 бойовиків з числа сирійських курдів та угруповання «Ісламська держава».

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не відступиться у своєму намірі довести операцію в сирійському Афріні до кінця.

    Раніше повідомлялося, що Путін закликав Ердогана поважати суверенітет Сирії.

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