Туреччина заявила про ракетний обстріл з території Сирії

Внаслідок ракетного обстрілу прикордонного турецького міста Кіліс з території Сирії загинула щонайменше одна людина і 13 отримали поранення. Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на місцевого губернатора. «Дві ракети, випущені з підконтрольного YPG (Національна армія Сирійського Курдистану - ред.) Афріна в Сирії, уразили



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Фото: Daily Sabah Наслідки обстрілу

Туреччина заявила про ракетний обстріл з території Сирії

Внаслідок ракетного обстрілу прикордонного турецького міста Кіліс з території Сирії загинула щонайменше одна людина і 13 отримали поранення.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на місцевого губернатора.

«Дві ракети, випущені з підконтрольного YPG (Національна армія Сирійського Курдистану - ред.) Афріна в Сирії, уразили турецьке прикордонне місто Кіліс у середу. Щонайменше одна людина вбита, ще 13 поранені», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна з ракет влучила в мечеть під час молитви.

Нагадаємо, турецькі військові заявили 23 січня, що під час операції в Афріні, яка триває чотири дні, було вбито щонайменше 260 бойовиків з числа сирійських курдів та угруповання «Ісламська держава».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара не відступиться у своєму намірі довести операцію в сирійському Афріні до кінця.

Раніше повідомлялося, що Путін закликав Ердогана поважати суверенітет Сирії.