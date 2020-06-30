У Бангладеш на річці зіткнулися два судна: понад 30 загиблих



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На місце катастрофи прийшли десятки родичів загиблих і постраждалих, які хотіли допомогти рятувальникам Фото: The Daily Observer

Велике судно протаранило човен, на якому перебувало понад 100 пасажирів

Щонайменше 32 людини стали жертвами зіткнення двох суден на річці Буріганга в Бангладеш.

Про це повідомляє The Daily Observer.

«Інцидент стався вранці 29 червня. Велике судно протаранило човен, на якому перебувало понад 100 пасажирів. Допливти до берега вдалося не всім», – зазначає видання.

Серед загиблих – троє дітей. Наразі упізнано 29 тіл.

Водолази продовжують пошуки, влада не відкидає, що кількість жертв зросте.

За даними ЗМІ, на місце катастрофи прийшли десятки родичів загиблих і постраждалих, а також добровольці, які хотіли допомогти рятувальникам.

Натомість керівник місцевої пожежної служби висунув вимогу, щоб натовп розійшовся.