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    У світі

    У Бангладеш на річці зіткнулися два судна: понад 30 загиблих

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    <p>На місце катастрофи прийшли десятки родичів загиблих і постраждалих, які хотіли допомогти рятувальникам</p> - У Бангладеш на річці зіткнулися два судна: понад 30 загиблих

    На місце катастрофи прийшли десятки родичів загиблих і постраждалих, які хотіли допомогти рятувальникам

    Фото: The Daily Observer

    Велике судно протаранило човен, на якому перебувало понад 100 пасажирів

    Щонайменше 32 людини стали жертвами зіткнення двох суден на річці Буріганга в Бангладеш.

    Про це повідомляє The Daily Observer.

    «Інцидент стався вранці 29 червня. Велике судно протаранило човен, на якому перебувало понад 100 пасажирів. Допливти до берега вдалося не всім», – зазначає видання.

    Серед загиблих – троє дітей. Наразі упізнано 29 тіл.

    Водолази продовжують пошуки, влада не відкидає, що кількість жертв зросте.

    За даними ЗМІ, на місце катастрофи прийшли десятки родичів загиблих і постраждалих, а також добровольці, які хотіли допомогти рятувальникам.

    Натомість керівник місцевої пожежної служби висунув вимогу, щоб натовп розійшовся.

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