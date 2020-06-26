У річці під Києвом потонув чоловік



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Водолазна служба дістала тіло загиблого Фото: ДСНС

Трагедія сталася в Обухівському районі

У четвер, 25 червня, о 20:25 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про те, що у річці поблизу смт Козин, котеджне містечко «Берегиня», потонула людина.

На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежно-рятувальний підрозділ провів пошуково-надводні роботи за допомогою гумового човна, в результаті яких тіло не було знайдено. Повідомлено, слідчо-оперативну групу Обухівського відділу національної поліції. Для виконання підводних пошуково-рятувальних робіт було повідомлено водолазну службу.

26 червня о 10:30 водолазною службою було вилучено тіло загиблого. Ним виявився чоловік 1972 року народження.

Як повідомлялося, на Київщині правоохоронці знайшли тіло 17-річного Олександра Федорука, який зник 22 червня. Пошуки хлопця тривали майже дві доби. Неповнолітнього знайшли мертвим водолази ДСНС в акваторії Дніпра.

У Черкасах загинув 34-річний чоловік, який під час катання на катамарані врятував свого 7-річного сина.