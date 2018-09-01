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    У світі

    У Баварії горить нафтопереробний завод: фото і відео

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    Наслідки пожежі на заводі, видно поодинокі осередки пожежі - У Баварії горить нафтопереробний завод: фото і відео
    Фото: tweefn
    Наслідки пожежі на заводі, видно поодинокі осередки пожежі

    У ніч на суботу на НПЗ Bayernoil під Інгольштадтом стався вибух

    Велика пожежа на території нафтопереробного заводу в баварському Фобург-ан-дер-Донау поблизу міста Інгольштадт почалася в ніч на суботу, 1 вересня. Про це повідомив прес-секретар поліцейського управління Верхньої Баварії.

    Представник місцевої поліції в першому повідомленні заявила про вибух на НПЗ. Потім пожежа охопила сховища зрідженого газу і бензину. Поки неясно, чи торкнулася пожежа газотурбінної електростанції НПЗ Bayernoil.

    На місці події працюють близько 200 пожежників. За першими даними, постраждали шестеро людей. Троє з них з опіками різної важкості потрапили до лікарні.

    Для жителів Фобурга небезпеки не існує, вказали в поліції. Проте, 1800 чоловік з обережності було терміново евакуйовано. Жителям навколишніх населених пунктів наказано не відкривати вікна в будинках. Екологічні служби попереджають про небезпеку поширення диму від пожежі в радіусі 20 кілометрів від нафтопереробного заводу. Поліція оточила територію підприємства, зокрема, для того, щоб не допустити туди цікавих.

    Джерело: Deutsche Welle

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