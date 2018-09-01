У Баварії горить нафтопереробний завод: фото і відео
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У ніч на суботу на НПЗ Bayernoil під Інгольштадтом стався вибух
Велика пожежа на території нафтопереробного заводу в баварському Фобург-ан-дер-Донау поблизу міста Інгольштадт почалася в ніч на суботу, 1 вересня. Про це повідомив прес-секретар поліцейського управління Верхньої Баварії.
Представник місцевої поліції в першому повідомленні заявила про вибух на НПЗ. Потім пожежа охопила сховища зрідженого газу і бензину. Поки неясно, чи торкнулася пожежа газотурбінної електростанції НПЗ Bayernoil.
На місці події працюють близько 200 пожежників. За першими даними, постраждали шестеро людей. Троє з них з опіками різної важкості потрапили до лікарні.
#bayernoil brennt, riesige Gas explosion #bayern #explosion #bayernoil #vohburg pic.twitter.com/6ckMooQmw6— Michka Woods (@MichkaWoods) September 1, 2018
Schaut sehr schlimm aus, hoffe es ist niemanden was passiert! #explosion #vohburg #ingolstadt #Raffinerie pic.twitter.com/FCXROPgK9P— ILectron (@i_lectron) September 1, 2018
Mal zwei Bilder von ihm, wie gesagt er ist Safe #vohburg pic.twitter.com/0JP9f8VAzZ— Bahnkalle (@Bahnkalle) September 1, 2018
Passt auf euch auf.#Ingolstadt #vohburg #raffinerie pic.twitter.com/0vDv2OcstC— f.hoch.2 (@fhochzwei) September 1, 2018
Для жителів Фобурга небезпеки не існує, вказали в поліції. Проте, 1800 чоловік з обережності було терміново евакуйовано. Жителям навколишніх населених пунктів наказано не відкривати вікна в будинках. Екологічні служби попереджають про небезпеку поширення диму від пожежі в радіусі 20 кілометрів від нафтопереробного заводу. Поліція оточила територію підприємства, зокрема, для того, щоб не допустити туди цікавих.
Джерело: Deutsche Welle