У Баварії горить нафтопереробний завод: фото і відео



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Фото: tweefn Наслідки пожежі на заводі, видно поодинокі осередки пожежі

У ніч на суботу на НПЗ Bayernoil під Інгольштадтом стався вибух

Велика пожежа на території нафтопереробного заводу в баварському Фобург-ан-дер-Донау поблизу міста Інгольштадт почалася в ніч на суботу, 1 вересня. Про це повідомив прес-секретар поліцейського управління Верхньої Баварії.

Представник місцевої поліції в першому повідомленні заявила про вибух на НПЗ. Потім пожежа охопила сховища зрідженого газу і бензину. Поки неясно, чи торкнулася пожежа газотурбінної електростанції НПЗ Bayernoil.

На місці події працюють близько 200 пожежників. За першими даними, постраждали шестеро людей. Троє з них з опіками різної важкості потрапили до лікарні.

Mal zwei Bilder von ihm, wie gesagt er ist Safe #vohburg pic.twitter.com/0JP9f8VAzZ — Bahnkalle (@Bahnkalle) September 1, 2018

Для жителів Фобурга небезпеки не існує, вказали в поліції. Проте, 1800 чоловік з обережності було терміново евакуйовано. Жителям навколишніх населених пунктів наказано не відкривати вікна в будинках. Екологічні служби попереджають про небезпеку поширення диму від пожежі в радіусі 20 кілометрів від нафтопереробного заводу. Поліція оточила територію підприємства, зокрема, для того, щоб не допустити туди цікавих.

Джерело: Deutsche Welle