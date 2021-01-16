У Бельгії після вакцинації побічні ефекти лише у десятьох з 35 тисяч, – вірусолог

Побічні ефекти, це зазвичай головні болі, м’язові болі або помірна температура на наступний день після вакцинації

Більшість з них мали помірні симптоми, такі як втома, біль у м’язах, нудота або невелика застуда

Після початку планової вакцинації в Бельгії із 35 тис. людей, який вже одержали щеплення проти коронавірусу, тільки у десяти чоловік були виявлені побічні симптоми. Про це повідомляє «The Brussels Times.

«Десять з 35 тис. осіб, які пройшли вакцинацію, мали побічні ефекти, і це дуже малий показник. Більшість з них відчували помірні симптоми, такі як втома, біль у м’язах, нудота або невелика застуда», – повідомив провідний вірусолог Бельгії Стівен Ван Гухт.

Він прокоментував також випадок, коли в одному з бельгійських будинків по догляду за літніми людьми через п’ять днів після вакцинації помер чоловік у віці 82 років. Фахівець зазначив, що між фактом цієї смерті і щепленням не було виявлено ніякого зв’язку.

«У більш старшому віці ризик смерті в будь-якому випадку вище, особливо в дитячих установах. Щотижня сотні людей помирають в інтернатах. Так що це нормально, що час від часу люди, які тільки що були вакциновані, також вмирають», – поділився вірусолог.

Однак Федеральне агентство з лікарських засобів і товарів для здоров’я (FAMHP) збирається ретельно розслідувати причину смерті.

За словами Ван Гухта, тільки у двох з тисячі вакцинованих людей є легкі побічні ефекти. Він стверджує, що зазвичай це головні болі, м’язові болі або помірна температура на наступний день після вакцинації.

Серйозний побічний ефект, так званий анафілактичний шок (важка алергічна реакція), виникає «дуже рідко», у однієї людини з 100 тис. Така реакція зазвичай виникає протягом 15 хвилин після вакцинації і піддається лікуванню. Тому люди повинні залишатися під наглядом не менше 15 хвилин після вакцинації.

Нагадаємо, що в Нідерландах, де триває введений в середині грудня жорсткий карантин, зафіксували вже близько 100 випадків побічних ефектів після щеплення вакциною від коронавірусу Pfizer. У двох випадках йдеться про важку алергічну реакцію.

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