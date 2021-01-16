  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Науковець розповів, як дізнатися, що ви безсимптомно перехворіли на коронавірус

    • Розсилка
    Медик рекомендує негайно звертатися до лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, зникнення нюху і смаку - Науковець розповів, як дізнатися, що ви безсимптомно перехворіли на коронавірус
    Медик рекомендує негайно звертатися до лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, зникнення нюху і смаку

    «Наслідки і симптоми коронавірусної інфекції індивідуальні» – науковець

    Ті, хто безсимптомно переніс коронавірусну інфекцію, можуть дізнатися про це за підвищеною слабкістю і стомлюваністю, які зберігаються довгий час після захворювання.

    Про це розповів головний медичний фахівець Push Doctor Ден Банстон, – повідомляє Express.

    Якщо останні три місяці пацієнт відчуває підвищену стомлюваність, то це може бути ознакою перенесеного коронавірусу. За словами Банстона, слабкість є одним з головних наслідків багатьох вірусних захворювань. Зазвичай вона спостерігається протягом 12 тижнів з моменту зараження. При відсутності інших наслідків, саме з цього стану можна зрозуміти, що пацієнт перехворів на Covid-19 безсимптомно.

    Ден Банстон додав, що наслідки і симптоми коронавірусної інфекції індивідуальні, але нерідко крім стомлюваності спостерігаються головні болі, ломота в м’язах і суглобах.

    Медик рекомендує негайно звертатися до лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, зникнення нюху і смаку. Він наголосив, тільки тест на антитіла може встановити, перехворів пацієнт на коронавірус чи ні.

    Нагадаємо, вчені Кенійського медичного дослідницького інституту заявили, що у Кенії наразі циркулюють 20 варіантів вірусу SARS-CoV-2. Науковці повідомили, що нйбільше поширюються чотири варіанти, які з’явилися ще в березні 2020 року. Водночас один із цих варіантів мутував і «викликає занепокоєння» у дослідників.

    Як повідомлялося, вчені виявили новий симптом Covid-19.

    Читайте також:
    Науковці назвали десять ознак того, що людина перехворіла Covid-19 і має імунітет
    Теги: наука епідемія імунітет коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies