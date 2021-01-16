Науковець розповів, як дізнатися, що ви безсимптомно перехворіли на коронавірус

«Наслідки і симптоми коронавірусної інфекції індивідуальні» – науковець

Ті, хто безсимптомно переніс коронавірусну інфекцію, можуть дізнатися про це за підвищеною слабкістю і стомлюваністю, які зберігаються довгий час після захворювання.

Про це розповів головний медичний фахівець Push Doctor Ден Банстон, – повідомляє Express.

Якщо останні три місяці пацієнт відчуває підвищену стомлюваність, то це може бути ознакою перенесеного коронавірусу. За словами Банстона, слабкість є одним з головних наслідків багатьох вірусних захворювань. Зазвичай вона спостерігається протягом 12 тижнів з моменту зараження. При відсутності інших наслідків, саме з цього стану можна зрозуміти, що пацієнт перехворів на Covid-19 безсимптомно.

Ден Банстон додав, що наслідки і симптоми коронавірусної інфекції індивідуальні, але нерідко крім стомлюваності спостерігаються головні болі, ломота в м’язах і суглобах.

Медик рекомендує негайно звертатися до лікаря у разі підвищеної температури, кашлю, зникнення нюху і смаку. Він наголосив, тільки тест на антитіла може встановити, перехворів пацієнт на коронавірус чи ні.

Нагадаємо, вчені Кенійського медичного дослідницького інституту заявили, що у Кенії наразі циркулюють 20 варіантів вірусу SARS-CoV-2. Науковці повідомили, що нйбільше поширюються чотири варіанти, які з’явилися ще в березні 2020 року. Водночас один із цих варіантів мутував і «викликає занепокоєння» у дослідників.

Як повідомлялося, вчені виявили новий симптом Covid-19.

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