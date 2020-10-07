Багато хто з нас помре від коронавірусу, бо в Україні відсутня адекватна влада
Україні потрібна сильна українська влада, а не оте, що зараз є...
Українське суспільство, справді, «забило» на карантин і будь-які розпорядження влади...
Тому, багато хто з нас - помре. Не від війни, а від якогось клятого коронавірусу.
Із-за того, що адекватної влади в Україні немає...
Колись, мій покійний тато, казав, що «влада може бути хороша, погана, але найгірше, коли, геть, немає влади...». Він знав, що говорив.
Україні потрібна сильна українська влада, а не оте, що зараз є...
Джерело: блог Дмитра Яроша