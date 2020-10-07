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    Думки вголос

    Багато хто з нас помре від коронавірусу, бо в Україні відсутня адекватна влада

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Багато хто з нас помре від коронавірусу, бо в Україні відсутня адекватна влада

    Україні потрібна сильна українська влада, а не оте, що зараз є...

    Українське суспільство, справді, «забило» на карантин і будь-які розпорядження влади...

    Тому, багато хто з нас - помре. Не від війни, а від якогось клятого коронавірусу.

    Із-за того, що адекватної влади в Україні немає...

    Колись, мій покійний тато, казав, що «влада може бути хороша, погана, але найгірше, коли, геть, немає влади...». Він знав, що говорив.

    Україні потрібна сильна українська влада, а не оте, що зараз є...

    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    карантин коронавірус
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