Багато хто з нас помре від коронавірусу, бо в Україні відсутня адекватна влада

Українське суспільство, справді, «забило» на карантин і будь-які розпорядження влади...

Тому, багато хто з нас - помре. Не від війни, а від якогось клятого коронавірусу.

Із-за того, що адекватної влади в Україні немає...

Колись, мій покійний тато, казав, що «влада може бути хороша, погана, але найгірше, коли, геть, немає влади...». Він знав, що говорив.

Україні потрібна сильна українська влада, а не оте, що зараз є...