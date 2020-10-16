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    12000 кілометрів без зупинки. Птах грицик малий встановив новий світовий рекорд

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    Грицик малий вилетів з Аляски 16 вересня й прибув у бухту неподалік новозеландського міста Окленд 27 вересня - 12000 кілометрів без зупинки. Птах грицик малий встановив новий світовий рекорд
    Грицик малий вилетів з Аляски 16 вересня й прибув у бухту неподалік новозеландського міста Окленд 27 вересня

    Птах подолав загалом 12 854 кілометри, летячи на швидкості до 88,5 кілометрів на годину

    Науковці міжнародного об’єднання Global Flyway Network, яке відстежує довготривалі перельоти птахів, заявили, що птах виду грицик малий встановив новий світовий рекорд найдовшого безперервного польоту, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів за 11 днів.

    Про це член Global Flyway Network Джес Конклін розповів виданню The Guardian.

    За словами науковця, грицик малий вилетів з Аляски 16 вересня й прибув у бухту неподалік новозеландського міста Окленд 27 вересня. Птаха піймали наприкінці 2019 року; на його лапку тоді почепили 5-грамовий приймач, який передавав дані про місцеперебування птаха на супутник.

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    12000 кілометрів без зупинки. Птах грицик малий встановив новий світовий рекорд
    12000 кілометрів без зупинки. Птах грицик малий встановив новий світовий рекорд
    12000 кілометрів без зупинки. Птах грицик малий встановив новий світовий рекорд

    Як показали супутникові дані, грицик малий подолав загалом 12 854 кілометри, летячи на швидкості до 88,5 кілометрів на годину. За словами Конкліна, реально птах пролетів десь 12 200 кілометрів (різниця — через неточності вимірювання), але це все одно новий рекорд.

    Попередній рекорд найдовшого безперервного польоту вчені зафіксували у 2007 році: тоді птах пролетів 11 680 кілометрів.

     

    тварини рекорд наука птахи
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