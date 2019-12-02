У Берліні пограбували музей спецслужби Штазі



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Музей Штазі у Берліні

Крадії потрапили в будівлю через вікно на першому поверсі

У німецькій столиці невідомі пробралися до музею спецслужби Штазі — таємної поліції колишньої Німецької Демократичної Республіки.

Про це заявила місцева поліція, передає Die Welt.

За даними правоохоронців, крадії потрапили в будівлю через вікно на першому поверсі пізно увечері 30 листопада або вранці 1 грудня. Зловмисники розбили кілька вітрин і викрали деякі медалі та коштовності, а потім втекли непоміченими.

Розбиті вітрини вранці 1 грудня помітив один з працівників музею, він і сповістив поліцію.

Кількома днями раніше у Дрездені пограбували музей «Зелене сховище», розташований у палаці. Спровокувавши часткове відключення електроенергії, злодії проникли в музей через вікно і вкрали ювелірні прикраси 18-го століття, серед яких був знаменитий Білий діамант вагою 49 каратів з колекції саксонського курфюрста Августа Сильного.

Поліція продовжує пошуки чотирьох підозрюваних і запропонувала пів мільйона євро винагороди за інформацію, яка може допомогти затримати зловмисників або повернути викрадені експонати.