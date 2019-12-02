  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Берліні пограбували музей спецслужби Штазі

    • Розсилка
    Музей Штазі у Берліні&nbsp; - У Берліні пограбували музей спецслужби Штазі
    Музей Штазі у Берліні 

    Крадії потрапили в будівлю через вікно на першому поверсі

    У німецькій столиці невідомі пробралися до музею спецслужби Штазі — таємної поліції колишньої Німецької Демократичної Республіки.

    Про це заявила місцева поліція, передає Die Welt.

    За даними правоохоронців, крадії потрапили в будівлю через вікно на першому поверсі пізно увечері 30 листопада або вранці 1 грудня. Зловмисники розбили кілька вітрин і викрали деякі медалі та коштовності, а потім втекли непоміченими.

    Розбиті вітрини вранці 1 грудня помітив один з працівників музею, він і сповістив поліцію.

    Кількома днями раніше у Дрездені пограбували музей «Зелене сховище», розташований у палаці. Спровокувавши часткове відключення електроенергії, злодії проникли в музей через вікно і вкрали ювелірні прикраси 18-го століття, серед яких був знаменитий Білий діамант вагою 49 каратів з колекції саксонського курфюрста Августа Сильного.

    Поліція продовжує пошуки чотирьох підозрюваних і запропонувала пів мільйона євро винагороди за інформацію, яка може допомогти затримати зловмисників або повернути викрадені експонати.

     

    Німеччина шпигун пограбування музей поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ