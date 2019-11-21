У Софії Київській археологи розкопали цікаві речі (фото)



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Археологи виявили чимало нових деталей, вивчаючи залишки одного із храмових стовпів Фото: Тимур Бобровський, Facebook

Усе знайдене передадуть до фондів заповідника

У Софії Київській археологи, вивчаючи залишки одного із храмових стовпів першої половини XI століття, знайшли нові фрагменти фресок і мозаїк.

Дослідження здійснювали як етап розробки нового проєктного рішення для внутрішнього простору Національного заповідника «Софія Київська».

Залишки стовпа розкопали під час археологічних робіт ще у 1939 році. У 1950-х роках навколо них зробили світловий ковпак, який зберігся донині. Утім, наразі вчені шукають новий спосіб експонування історичних деталей собору, більш адаптований до сучасного відвідувача, повідомляє «Хмарочосу» науковий співробітник заповідника, доктора наук Тимур Бобровський.





За словами дослідника, археологи виявили чимало нових деталей, яких не помітили попередники у 1939 році. Зокрема, знайшли залишки фрагментів фресок і мозаїк, фрагменти скляних посудин, виявили підлогу кількох рівнів, давні фундаменти тощо.

Усе знайдене передадуть до фондів заповідника. Культурний шар законсервують до того часу, поки не розроблять нове рішення для його експозиції.

Швидкість розвитку проєкту нової експозиції Софії Київської залежатиме, зокрема, від фінансування заповідника.