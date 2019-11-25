Перший в Україні квест-музей розповість про силу підпису



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Проєкт показує, як один підпис може змінити цілий світ

28 листопада у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відкриється перший в Україні квест-музей.

Квест-музей «Сила підпису» - це експозиційний проєкт, який показує, як один підпис здатний змінити цілий світ.

Проєкт розкриває тему важливості підпису та поєднує два формати. З одного боку, це загадки, які відвідувачам запропонують відгадати (все як у квест-кімнатах), з іншого — дослідження з реальними історичними експонатами. Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

Відвідувачі розгадуватимуть, ким були люди, які поставили підпис під ключовими документами в історії світу та України, дізнаються, як склалася їхня доля, з’ясують, як трансформувався підпис та які персональні дані ми передаємо третім особам, просто натискаючи на «галочку» в соціальних мережах.

Квест-музей «Сила підпису» складається з 5 тематичних зон:

зона «Світ» присвячена світовій історії — від клинопису шумерів до Версальського миру та 7 травня 1945 року

зона «Україна» розповідає про людей, які поставили підпис під ключовими документами в історії України, про те, як склалася їхня доля та як вплинули ці підписи на країну

третя зона розкриває роль підписів у приватному житті людини. Найбільш незвичайні заповіти, найдорожчі автографи, неймовірні історії криміналістів-почеркознавців

четверта зона присвячена тому, як змінюється підпис зараз і яким він стане в майбутньому

п’ята зона — історична реконструкція подій, що сталися у грудні 1991 року, коли лідери України, Білорусії та Росії зібралися у Біловезькій пущі, щоб своїми підписами поставити крапку в історії Радянського Союзу і розпочати нову історію — історію незалежної України.

Над створенням квест-музею «Сила підпису» працює агенція Gres Todorchuk, куратор проєкту — Катя Тейлор, головний редактор — Михайло Крігель. Організатором проєкту виступила юридична фірма Sayenko Kharenko.

Інформаційний партнер – «Главком».

Квест-музей «Сила підпису» у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» на вул. Лаврській, 7 працюватиме з 28 листопада по 15 грудня 2019 року з 11:00 до 20:00, вівторок – вихідний.