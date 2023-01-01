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У Берліні зафіксовано безпрецедентну кількість нападів на пожежні бригади

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Берліні зафіксовано безпрецедентну кількість нападів на пожежні бригади
фото ілюстративне з відкритих джерел

У новорічну ніч 18 офіцерів пожежної охорони та поліції були госпіталізовані

Поліція Берліна повідомила про небачену  досі хвилю насильства, спрямованого проти пожежних бригад, які мали дуже багато роботу цієї новорічної ночі, пише видання Berliner Zeeitung.

У повідомленні йдеться про кілька випадків, коли пожежні машини, що приїздили на виклики, зустрічали на своєму шляху забарикадовані вулиці або натовпу людей із закритими обличчями, які мали намір вчинити напад на пожежні авто.

Поліції доводилося втручатися для захисту пожежних бригад. За підсумками ночі, 18 офіцерів пожежної охорони та поліції були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила про можливі диверсії на своїй території. Диверсії можуть завдати збитки критичній інфраструктурі та пов’язаних з нею компаній.

До слова, як повідомив заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, який працював понад сім років послом України в Німеччині, системи Iris-T, які Німеччина поставила Україні, показали себе на фронті дуже ефективно. Однак про те, як українські дипломати домагалися від Берліна погодження на постачання систем – детективна історія, бо про цю систему ППО в перші тижні війни взагалі ніхто не хотів навіть говорити з українцями.

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Теги: Німеччина поліція напад пожежна небезпека агресія

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