Дипломат розказав детективну історію про постачання Україні німецьких систем ППО 

«Системи Iris-T нам реально допомагають рятувати життя. І самі німці це побачили. Для них це був переворот свідомості»

«З нами про цю систему ППО в перші тижні взагалі ніхто не хотів й говорити...», – експосол у ФРН Мельник

Системи Iris-T, які Німеччина поставила Україні, показали себе на фронті дуже ефективно. Однак про те, як українські дипломати домагалися від Берліна погодження на постачання систем – детективна історія, бо про цю систему ППО в перші тижні війни взагалі ніхто не хотів навіть говорити з українцями. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів новопризначений заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник, який працював понад сім років послом України в Німеччині.

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«Якщо чесно, то на початку я взагалі не знав про існування системи ППО Iris-T. Адже її немає на озброєнні Бундесверу. Отож, у перший день агресії я викликаю мого колегу з військового аташату, який, у принципі, має знати, що є в німців, і що ми можемо реально просити. Адже німці казали, «ентшульдігунг», у нас нічого немає, склади Бундесверу порожні, техніка застаріла, самим не вистачає, тому нічого й не просіть. Я кажу: такого не може бути, щоб у Німеччині не було що взяти», – повідомив Мельник.

Ексдипломат про систему Iris-T дізнався з контрактів: Берлін дав згоду на масові поставки (на понад €4 млрд) до однієї арабської країни.

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«Реально систему Iris-T ми пробивали не по лінії міноборони. Це робив мій колега, який відповідає в посольстві за економіку, Олексій Антонюк. Він – справжній герой дипфронту. Ми вдвох почали нишпорити, що ж це за система: знайшли, що її випускає така собі сімейна німецька компанія у галузі ВТС Diehl Defence з оборотом у понад пів мільярда євро, на секундочку, яка себе ніяк не афішує. Робить собі тихенько у мальовничому баварському селі наймодерніші у світі протиракетні системи. Ми її «відкопали» у перші тижні березня. Я прийшов до керівниці берлінського офісу групи компаній Diehl фрау Гаушільд, досі з нею тісно спілкуюсь, ми стали справжніми друзями: вона пише мені в Київ, цікавиться всім. Але тоді вона мене ввічливо прийняла, і коли я їй сказав, що ми володіємо інформацією про те, що вони продають одній арабській країні цю систему ППО, вона ледь зі стільця не впала, почувши це. Німецька сторона не хотіла навіть це обговорювати. Це була інформація для службового користування. Думаю, що в контракті є відповідний пункт про нерозголошення», – сказав Мельник.

Приблизно через тиждень відбулася ще одна розмова з пані Гаушільд. У Берліні почали розуміти, що є шанс, що українці не програють цю війну. Згодом до столиці приїхав президент Diehl Defence Гельмут Раух, вони з Мельником зустрілися в офісі біля Бранденбурзьких воріт. Після цього компанія вирішила таки спробувати відтермінувати поставки в арабську країну.

«Після цього я вийшов на наших друзів в федеральному уряді, насамперед у міністерстві економіки. Треба було вирішити три завдання: по-перше, отримати офіційний дозвіл на вивезення цієї системи до України. Тут колосально допоміг віцеканцлер Роберт Габек і його державний секретар Свен Гігольд, з яким ми підтримували тісний робочий контакт. Другий етап: слід було, щоб МЗС Німеччини домовився з арабською країною про про відтермінування поставки ППО. Це заслуга насамперед державного міністра Тобіаса Ліндера і його команди, з ним я перебував майже на щоденному зв’язку. І третє, найскладніше завдання – це фінансування, адже ми поставили питання таким чином, що уряд ФРН брав це все на себе. А це – контракт на 188 млн. євро. У цій справі нам допомагали вже всі наші друзі, також федеральний міністр, шеф канцелярії канцлера Вольфганг Шмідт і колеги з міноборони. Однак, якби не президент Володимир Зеленський, який особисто порушував питання Iris-T у всіх регулярних телефонних розмовах з канцлером Шольцом, то навряд чи все би завершилося успіхом. Це була перемога глави держави, ми лише готували ґрунт для неї», – розповів експосол.

Вже 1 червня канцлер Шольц виступив у Бундестазі і повідомив про надання Україні цієї системи ППО.

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«Більше того, нам вдалося замість 24 вибити 48 ракет. Зараз ми ще домовились про додаткові ракети, які є найбільш вузьким місцем. До речі, я дуже радий повідомити, що Україна підписала новий контракт з фірмою Diehl Defence на три наступні системи Iris-T, які наші ЗСУ отримають у наступному році за готовністю. Все вже запущено у виробництво, загальна сума – понад мільярд євро! Теж за кошти уряду ФРН. Із 48 ракетами на кожну систему. Хоча я сподіваюсь, що нам вдасться вибити ще більше ракет», – розповів наш співрозмовник.

Німці також побачили, що на зброї може бути гарна іміджева історія для фірми. Адже ці системи реально допомагають рятувати життя українцям. Для них це був переворот свідомості. Усі витрати взяв на себе уряд Німеччини. У підсумку, допомога Києву з початку агресії вже суттєво перевищує мільярд євро.

Нагадаємо, Україна розраховує на подальшу співпрацю з Німеччиною щодо постачання систем ППО Iris-T після того, як наші захисники отримають три установки, обіцяні канцлером ФРН Олафом Шольцем.