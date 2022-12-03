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Німеччина заявила про можливі диверсії на своїй території

glavcom.ua
Німеччина заявила про можливі диверсії на своїй території
Диверсії можуть призвести до серйозних збитків
фото: Reuters

Диверсії можуть завдати збитки критичній інфраструктурі та пов’язаних з нею компаній

У Німеччині попередили про можливі економічні диверсії та їх наслідки для економіки країни. Про це повідомляє Федеральна служба захисту Конституції.

Як зазначено у повідомленні Служби, диверсійні дії з боку іноземних держав або екстремістів можуть мати далекосяжні наслідки та призвести до серйозних збитків. Це особливо стосується критичної інфраструктури та пов’язаних з нею компаній, що необхідно для функціонування всієї німецької громади.

Інформація, як уникнути небезпеки для економіки, а також рекомендації щодо боротьби із саботажем містять дані про можливі «входи» для таких диверсій, які іноземні спецслужби можуть спеціально виявляти і використовувати для підготовки подальших диверсійних заходів.

«Рекомендації щодо дій у таких ситуаціях допоможуть компаніям і співробітникам ефективно та відповідально захищати себе від підготовки та спроб нападу», – йдеться у повідомленні Служби.

Нагадаємо, раніше Берлін анонсував передачу Україні семи зенітних самохідних артилерійських установок Gepard і 100 тисяч аптечок.

27 листопада Україна отримала від Німеччини нову партію військової допомоги.

Зазначимо, Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави. Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Також стало відомо, що Німеччина передала Україні партію боєприпасів для реактивних систем залпового вогню MARS II. Також в рамках військової допомоги Київ отримав: 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин, запчастини для великокаліберних кулеметів М2, 17 автомобілів для прикордонного захисту, 10 датчиків та глушників проти дронів, 20 розширювачів частотного діапазону для антидронових пристроїв та іншу техніку. 

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Теги: Німеччина економіка інфраструктура

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