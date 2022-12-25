У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)
Причину загоряння та суму збитків встановить комісія підприємства
Сьогодні, 25 грудня, у Вітебській області спалахнули нафтопродукти в резервуарі на ВАТ Нафтан. Про це повідомляє агентство БелТА.
Рятувальникам надійшов сигнал про загоряння резервуару з нафтопродуктами. Працівники МНС запевняють, що пожежа не вийшла за межі резервуару та була ліквідована.
Причину та збитки від загоряння встановить комісія підприємства.
Під час пожежі люди не постраждали.
До слова, у країні-агресорці Росії дедалі частіше палають заводи військово-промислового комплексу. Пропонуємо добірку найяскравіших і найхарактерніших надзвичайних подій у РФ за декілька останніх місяців.
Коментарі — 0