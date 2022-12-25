У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)

У Білорусі зайнялися нафтопродукти на заводі «Нафтан»

Причину загоряння та суму збитків встановить комісія підприємства

Сьогодні, 25 грудня, у Вітебській області спалахнули нафтопродукти в резервуарі на ВАТ Нафтан. Про це повідомляє агентство БелТА.

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Рятувальникам надійшов сигнал про загоряння резервуару з нафтопродуктами. Працівники МНС запевняють, що пожежа не вийшла за межі резервуару та була ліквідована.

Причину та збитки від загоряння встановить комісія підприємства.

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Під час пожежі люди не постраждали.

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фото: МНС Білорусі

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