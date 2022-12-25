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У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Білорусі горів нафтопереробний завод (фото)
У Білорусі зайнялися нафтопродукти на заводі «Нафтан»
фото: МНС Білорусі

Причину загоряння та суму збитків встановить комісія підприємства

Сьогодні, 25 грудня, у Вітебській області спалахнули нафтопродукти в резервуарі на ВАТ Нафтан. Про це повідомляє агентство БелТА.

Рятувальникам надійшов сигнал про загоряння резервуару з нафтопродуктами. Працівники МНС запевняють, що пожежа не вийшла за межі резервуару та була ліквідована.

Причину та збитки від загоряння встановить комісія підприємства.

Під час пожежі люди не постраждали.

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фото: МНС Білорусі

До слова, у країні-агресорці Росії дедалі частіше палають заводи військово-промислового комплексу. Пропонуємо добірку найяскравіших і найхарактерніших надзвичайних подій у РФ за декілька останніх місяців.

Теги: пожежа Білорусь нафтопродукти

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